Haberler Yaşam Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Öğretmen mülakat sonuçları e devlet sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 13.04.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 09:33

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Öğretmen mülakat sonuçları e devlet sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları duyurulacak. MEB takvimine göre 45 bin atama takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımı ilan edildi. MEB 20 bin Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandıktan sonra sınavlar uygulanacak ve Nisan ayı içerisinde sonuçlar belli olacak. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi 2023 Öğretmen mülakat sonuçları e devlet sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…