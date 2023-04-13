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Haberler Yaşam Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Öğretmen mülakat sonuçları e devlet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 13.04.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 09:33

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Öğretmen mülakat sonuçları e devlet sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları duyurulacak. MEB takvimine göre 45 bin atama takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımı ilan edildi. MEB 20 bin Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandıktan sonra sınavlar uygulanacak ve Nisan ayı içerisinde sonuçlar belli olacak. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi 2023 Öğretmen mülakat sonuçları e devlet sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Öğretmen mülakat sonuçları e devlet sorgulama ekranı

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ile ilgili sorgulamalar başladı. Bakan Mahmut Özer'in aktardığına göre sözlü mülakat sonrası atama tercihleri yapılacak daha sonra öğretmenler Eylül ayı itibarıyla göreve başlayacak. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Öğretmen mülakat sonuçları e devlet sorgulama ekranı

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Öğretmen mülakat sonuçları e devlet sorgulama ekranı

MEB ATAMA TAKVİMİ 2023

7 Nisan tarihinde başlayan sözlü sınavlar 16 Nisan'da sona erecek. Sonuçlar ise 18 Nisan'da ilan edilecek.

Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak, atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.

Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklayacak.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Öğretmen mülakat sonuçları e devlet sorgulama ekranı

ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

45 bin öğretmen atama mülakat sonuçları 18 Nisan 2023 Salı günü başvuruda bulunan kişilerin erişimine açılacak. Öğretmen atama mülakatları 16 Nisan'da bitecek.

KONTENJAN DAĞILIMI

45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Öğretmen mülakat sonuçları e devlet sorgulama ekranı
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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Öğretmen mülakat sonuçları e devlet sorgulama ekranı
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