Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre; sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için tarih belli oldu. Aralık ayının son haftası açıklanacak olan sonuçlara yönelik sorgulamalar sürerken sözlü sınav sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Öte yandan; karantina uygulamaları nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım- 9 Aralık arasında alınacak, bu adayların sözlü sınavları ise 13- 17 Aralık'ta yapılacak. Peki; Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları tarihi