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Giriş Tarihi: 27.12.2021 07:14 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 08:16

MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları E-Devlet tıkla sorgula: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavlarının sonuçları, yapılan değerlendirmeler sonucunda açıklanacak. 15 bin öğretmen ataması için MEB tarafından Kasım ayında düzenlenen sözlü sınavlar sonrası sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden erişime açılacak. 15 bin öğretmen sözlü sınavların puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek olup adaylar "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları E-Devlet ekranı!

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları E-Devlet tıkla sorgula

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Yayımlanan takvime göre; söz konusu sınavın sonuçları için tarih belli olurken binlerce aday "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek olup konu ile ilgili açıklama MEB tarafından yapılacak.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları E-Devlet tıkla sorgula

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı atama takvimine göre sözlü sınav sonuçları 27 Aralık 2021'de ilan edilecek.

Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ise henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama "https://personel.meb.gov.tr/" internet sitesi üzerinden ve MEB'in sosyal medya hesaplarından yapılacak.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları E-Devlet tıkla sorgula

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU NASIL SORGULANIR?

Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir. Sınav sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki ekran üzerinden sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumun elektronik ortamda tercih edebilecektir.

E DEVLET SÖZLÜ SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları E-Devlet tıkla sorgula

TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23.59.59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları E-Devlet tıkla sorgula

15 BİN ÖĞRETMEN ALIMINA İLİŞKİN BRANŞ BAZINDA KONTENJAN DAĞILIMI

15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı yapıldı.

Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1.302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.

Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her birine kontenjan verildi.

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