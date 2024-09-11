Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama: MEB 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibariyle gerçekleştirildi. Mülakatların son bulmasının ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. Bakan Tekin'in açıklamaları doğrultusunda bu ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bakan Tekin öğretmenlik mülakat sonuçları ile ilgili şunları söylemişti;

"Mülakatlarda adaletsizlik ve hukuksuzluğa karşı her tedbiri aldık. Mülakat notunun da yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakatla oluşmasını istedik. Mülakatları tamamladık. Danıştay'ın kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını duyuracağız."

Bu kapsamda kısa süre içerisinde kararın açıklanması ve sonuçların ilan edilmesi bekleniyor.

ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI