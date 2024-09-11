Giriş Tarihi: 11.09.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
11:58
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama: MEB 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları tamamlandı. 2024 yılı 20 bin öğretmen atamasında değerlendirme puanına en büyük oranda etki edecek sözlü sınavlar için MEB son dakika açıklamaları takip edilmeye başladı. Bakan Tekin, son olarak Danıştay'ın bu konuda vereceği karara göre öğretmen arkadaşlarımızın mülakat notlarını açıklayıp atama süreçlerini başlatacağız.'' açıklamasında bulunmuştu. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?