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Giriş Tarihi: 11.09.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 11:58

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama: MEB 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları tamamlandı. 2024 yılı 20 bin öğretmen atamasında değerlendirme puanına en büyük oranda etki edecek sözlü sınavlar için MEB son dakika açıklamaları takip edilmeye başladı. Bakan Tekin, son olarak Danıştay'ın bu konuda vereceği karara göre öğretmen arkadaşlarımızın mülakat notlarını açıklayıp atama süreçlerini başlatacağız.'' açıklamasında bulunmuştu. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama: MEB 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları adayların gündemine yerleşti. MEB bünyesinde görev almak isteyen öğretmen adayları için tercih işlemlerinden önce sözlü sınav sonuçlarının ilan edilmesi bekleniyor. İşte 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama: MEB 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA!
Milli Eğitim Bakanı: "Mülakat süreci tamamlandı, Danıştay'ın bu konuda vereceği karara göre öğretmen arkadaşlarımızın mülakat notlarını açıklayıp atama süreçlerini başlatacağız."

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama: MEB 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibariyle gerçekleştirildi. Mülakatların son bulmasının ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. Bakan Tekin'in açıklamaları doğrultusunda bu ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bakan Tekin öğretmenlik mülakat sonuçları ile ilgili şunları söylemişti;

"Mülakatlarda adaletsizlik ve hukuksuzluğa karşı her tedbiri aldık. Mülakat notunun da yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakatla oluşmasını istedik. Mülakatları tamamladık. Danıştay'ın kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını duyuracağız."

Bu kapsamda kısa süre içerisinde kararın açıklanması ve sonuçların ilan edilmesi bekleniyor.

ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama: MEB 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.
Adaylar e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama: MEB 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

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