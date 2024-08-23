Giriş Tarihi: 23.08.2024 20:48
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
20:48
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu tıkla-sorgula 2024 | 20 bin MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için son dakika Bakan Tekin açıklamaları takip ediliyor. 20 bin atamanın yapılacağı sonuçlara e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı duyuruları mercek altına alındı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, konuya ilişkin detaylar…