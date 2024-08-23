Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu tıkla-sorgula 2024 | 20 bin MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Öğretmen atamalarıyla ilgili son duruma değinen Milli Eğitim Bakanı Yusuf ekin şu açıklamalarda bulundu:

Bir yönetmelik değişikliği yaptık. Yönetmelikte yüzde 100 mülakat notuyla yapılan atamayı yüzde 50'ye indirdik. Düzenleme ile ilgili olarak bazı siyasetçiler ve sendikalar yargıya taşıdılar. Eğer bu davalar olmasaydı geçtiğimiz hafta itibarıyla geçtiğimiz hafta itibarıyla mülakatlarımızı açıklayıp atama takvimini ilan etmiş olacaktık. Mahkeme kararı çıkarsa o zaman ne yapacağız? Ben 9 Eylül tarihine yetiştirmek için süreci yürüttüm. Yüzde 100 olan mülakatı yüzde 50'yi düşürdük. İptal edilirse yine yüzde yüz olacak.