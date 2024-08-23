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Giriş Tarihi: 23.08.2024 20:48 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 20:48

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu tıkla-sorgula 2024 | 20 bin MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için son dakika Bakan Tekin açıklamaları takip ediliyor. 20 bin atamanın yapılacağı sonuçlara e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı duyuruları mercek altına alındı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, konuya ilişkin detaylar…

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu tıkla-sorgula 2024 | 20 bin MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?

"Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemde. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den son dakika açıklaması geldi. Öğretmen atamalarıyla ilgili son duruma değinen Bakanı Tekin "Bir yönetmelik değişikliği yaptık" dedi. Peki, 20 bin MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak belli oldu mu?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu tıkla-sorgula 2024 | 20 bin MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Öğretmen atamalarıyla ilgili son duruma değinen Milli Eğitim Bakanı Yusuf ekin şu açıklamalarda bulundu:

Bir yönetmelik değişikliği yaptık. Yönetmelikte yüzde 100 mülakat notuyla yapılan atamayı yüzde 50'ye indirdik. Düzenleme ile ilgili olarak bazı siyasetçiler ve sendikalar yargıya taşıdılar. Eğer bu davalar olmasaydı geçtiğimiz hafta itibarıyla geçtiğimiz hafta itibarıyla mülakatlarımızı açıklayıp atama takvimini ilan etmiş olacaktık. Mahkeme kararı çıkarsa o zaman ne yapacağız? Ben 9 Eylül tarihine yetiştirmek için süreci yürüttüm. Yüzde 100 olan mülakatı yüzde 50'yi düşürdük. İptal edilirse yine yüzde yüz olacak.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu tıkla-sorgula 2024 | 20 bin MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sınav sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu tıkla-sorgula 2024 | 20 bin MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?

MÜLAKATLARDA 60 PUAN VE ÜZERİ ALANLAR...

Öğretmen atamaları sözlü sınav sonuçları süreç tamamlandıktan sonra ilan edilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu tıkla-sorgula 2024 | 20 bin MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUCU SORGULAMA

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu e devlet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

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