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Haberler Yaşam Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı E Devlet 2021: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri (sınav yerleri) açıklandı mı, ne zaman?
Giriş Tarihi: 03.05.2021 07:58 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 09:20

sorgulama ekranı E Devlet 2021: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri (sınav yerleri) açıklandı mı, ne zaman?

Geçtiğimiz haftalarda tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda; adaylar 15-26 Mart 2021 tarihleri arasında ön başvuru ve sınav merkezi için tercihlerini tamamladılar. 3 Mayıs 2021 bugün ise adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerini ilanı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda; ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. sorgulama ekranı ve bilgiler!

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman? 2021 E Devlet ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı

17 Mayıs-6 Haziran 2021 tarihleri arasında sözlü sınavlar uygulanacak. Adayların sözlü sınav alınacakları ise bugün (3 Mayıs 2021) açıklanacak. Sonuçların 8 Temmuz'da duyurulacağı sözlü sınav için ise adayların yaptıkları ön başvuruları onaylananlardan KPSS'den belirtilen puanlar sonucunda her alan için en yüksek puanı alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaklar. Bu kapsamda; açıklandı mı? E Devlet ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman? 2021 E Devlet ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

henüz açıklanmadı. Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 3 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERİ SORGULAMA

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman? 2021 E Devlet ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ OLDU?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları tam kapanma süreci sona erdiğinde başlayacak. Dolayısıyla sınav tarihlerinde herhangi bir erteleme söz konusu değil.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

17 Mayıs - 6 Haziran 2021 tarihleri arasında ise sözlü sınavlar uygulanacak.

SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

8 Temmuz 2021 tarihinde sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman? 2021 E Devlet ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Atama Tercihlerinin Alınması 01-06 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.

Sözlü Sınav

1. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları ön başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava alınacak adaylar sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

2. Sözlü sınava alınacak adaylar Ek-3 Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

3. Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

4. Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

5. Adayların sözlü sınavda nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

6. Adayların sözlü sınav merkezlerince alınan tedbirlere ve yayımlanan kurallara uymaları gerekmektedir.

7. Adayların sözlü sınava: çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat); kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihaz, kulaklık; kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalar; her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlar; her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç); banka/kredi kartı vb. kartlar; cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar; her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizat; kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıt, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar;

Not 5 : 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin Kurul Kararının güncel haliyle işlem yapılması
önem arz etmektedir. Söz konusu Kurul Kararının güncel haline "ttkb.meb.gov.tr" adresinden erişilebilir. pergel, açıölçer, cetvel, vb. araçlar; şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle girmeleri yasaktır.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman? 2021 E Devlet ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı

8. Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

9. Karantina uygulamasında olması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar, bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, karantina uygulaması sona erdikten sonra, Ek-4 Takvim'de belirlenen süre içerisinde bulundukları ildeki il millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunarak sözlü sınava katılma isteğine ilişkin dilekçe verebileceklerdir. Bakanlıkça bu yöndeki başvurular incelenecek ve başvurusu uygun olan adaylar Ek-4 Takvim'de belirlenen süre içerisinde Bakanlıkça belirlenecek yöntemle (yüz yüze veya video konferans yöntemiyle) sözlü sınava alınacaktır.

10. Sözlü sınav sonuçları sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

Tercih Başvurusu

1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzereherhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.

4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

6. Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan;

Not 6: Bu durumda olan adayların sözlü sınava katılma yönündeki taleplerine
ilişkin dilekçeler ile belgeleri il millî eğitim müdürlüklerince aynı gün DYS ortamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

8. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.

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