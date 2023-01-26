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Haberler Yaşam Sözleşmeliye kadro yasası yürürlükte! 458 bin sözleşmeli personele kadro şartları neler, başvuru nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 26.01.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 11:48

Sözleşmeliye kadro yasası yürürlükte! 458 bin sözleşmeli personele kadro şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

Sözleşmeli personele kadro son dakika Resmi Gazete'de yayımlandı! Kadro almayı bekleyen 458 bin sözleşmeli çalışan müracaat etmeleri halinde memurluk adımı atmış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Bakan Bilgin ve Memur-SEN ortak çalışmaları ile şekillenen sözleşmeliye kadro şartları ve kapsamı ile gündemdeki yerini aldı. Kanun teklifi üzerinde araştırılan bir diğer nokta ise sözleşmeliye kadro başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağı noktasında. Peki, sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? İşte, yasaya dair tüm merak edilenler…

Sözleşmeliye kadro yasası yürürlükte! 458 bin sözleşmeli personele kadro şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

Sözleşmeliye kadro başvuru ne zaman, nasıl yapılır soruları Resmi Gazete sayısı ardından yanıt aramaya başladı. Yeni yılın ilk müjdesi olan sözleşmeli personele kadro tamamlandı. Tam 458 bin 615 sözleşmeli çalışan kadro alıyor. Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yürürlüğe girdi. Peki, sözleşmeliye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, sözleşmeliye kadro son dakika gelişmeleri ile tam metin…

Sözleşmeliye kadro yasası yürürlükte! 458 bin sözleşmeli personele kadro şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

SÖZLEŞMELİYE KADRO RESMİ GAZETE'DE!

458 bin 615 sözleşmeli personelin kadroya geçişin sağlayacak kanun teklifi geçtiğimiz yıl hazırlanmış ve sunumu yapılmıştı.

Alt komisyonlardan geçen taslak metin Genel Kurulda da kabul edilerek Meclis'ten geçmiş oldu. Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi resmen yasalaştı.

Ardından, kadro düzenlemesi Resmi Gazetede yayımlandı ve resmen yürürlüğe girdi.

Yürürlük tarihi sonrası sözleşmeli personele kadro yasası için 30 günlük bir müracaat süreci başlayacak. Çalışanlar yasadan yararlanmak için isteğe bağşı başvuruda bulunacak.

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Sözleşmeliye kadro yasası yürürlükte! 458 bin sözleşmeli personele kadro şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER?

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte sözleşmelinin kadroya geçmesinde 28 Kasım 2022 tarihi önemli olacak.

28 Kasım 2022 tarihinden önce kamuda sözleşmeli olarak göreve başlayan personel kadroya geçiş hakkı elde edecek. Kadroya geçecek personel, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan, doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçebilecek.

Sözleşmeliye kadro yasası yürürlükte! 458 bin sözleşmeli personele kadro şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

Çalışanlar, memurluk süreleri ardından 1 yıl boyunca aynı kadroda çalıştıktan sonra tayin hakkı elde edebilecek. Kanuna göre, 28 Kasım 2022'de askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da düzenlemeden yararlanacak. Bu kişiler için başvuru ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacak.

Bu kişilerin düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmesi, KPSS'den yeterli puanı alması, sözlü veya uygulamalı sınavda başarılı olması gerekecek.

Sözleşmeliye kadro yasası yürürlükte! 458 bin sözleşmeli personele kadro şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenleme kapsamında kadro hakkı elde edecek personel alanları şöyle:

4B'li personel

Mahalli idareler personeli

Teşkilat kanunlarına dayalı çalışan sözleşmeli personel

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları

Kamu dışı aile sağlığı çalışanları

Vekil imam, hatip ve müezzin kayyumlar

Vekil ebe ve hemşireler

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