Sözleşmeliye kadro yasası yürürlükte! 458 bin sözleşmeli personele kadro şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

Sözleşmeli personele kadro son dakika Resmi Gazete'de yayımlandı! Kadro almayı bekleyen 458 bin sözleşmeli çalışan müracaat etmeleri halinde memurluk adımı atmış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Bakan Bilgin ve Memur-SEN ortak çalışmaları ile şekillenen sözleşmeliye kadro şartları ve kapsamı ile gündemdeki yerini aldı. Kanun teklifi üzerinde araştırılan bir diğer nokta ise sözleşmeliye kadro başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağı noktasında. Peki, sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? İşte, yasaya dair tüm merak edilenler…