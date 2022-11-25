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Haberler Yaşam Sözleşmeliye kadro 2022 son dakika haberleri: Taslak Başkan Erdoğan'a sunuluyor! Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman gelecek, şartları neler?
Giriş Tarihi: 25.11.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 11:47

Sözleşmeliye kadro 2022 son dakika haberleri: Taslak Başkan Erdoğan'a sunuluyor! Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman gelecek, şartları neler?

Sözleşmeliye kadro taslağı hazırlandı! Son dakika haberine göre bir süredir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yoğunlaşan çalışmada sona gelindi. Taslak metin hazırlandı ve Başkan Erdoğan'a sunulacak. Ardından Meclis'e gidecek sözleşmeliye kadro son dakika 2022 haberleri ile takip ediliyor. Bakan Bilgin ve Memur-SEN ortak toplantıları sonucunda son adım atılıyor. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman açıklanacak, şartları neler, kimleri kapsıyor, 4B nedir? İşte, sözleşmeliye kadro son dakika haberleri…

Sözleşmeliye kadro 2022 son dakika haberleri: Taslak Başkan Erdoğan’a sunuluyor! Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman gelecek, şartları neler?

Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek, şartları neleri kimleri kapsıyor gibi sorular sene başından bu yana yanıt arıyordu. Yaklaşık 550 bin kişinin yer aldığı kapsamda 4B sözleşmeli personel de gündemde geldi. Daha önce Bakan Bilgin tarafından açıklanan kapsam sonrası taslak metin hazırlandı. Sözleşmeliye kadro son dakika haberleri ekonomi konu başlıkları arasında en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte, sözleşmeliye kadro taslağı 2022 hakkında merak edilenler…

Sözleşmeliye kadro 2022 son dakika haberleri: Taslak Başkan Erdoğan’a sunuluyor! Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman gelecek, şartları neler?

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 2022: TASLAK METİN HAZIR!

Sabah Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in haberine göre sözleşmeliye kadro taslağı hazırlandı!

"Başkan Erdoğan'ın görüşü alındıktan sonra taslak metin Meclis'e sevk edilerek yasalaşacak. Geçtiğimiz aylarda Başkan Erdoğan hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin hem de Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ile görüşmüş çalışmalar hakkında bilgi almıştı. Söz konusu çalışmada 657 sayılı yasanın 4. maddesinin B bendi gereğince çalışan personelin kadrosu ele alınıyor. Bu kamu personelinin 4A kadrosuna geçmesi sağlanacak."

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Sözleşmeliye kadro 2022 son dakika haberleri: Taslak Başkan Erdoğan’a sunuluyor! Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman gelecek, şartları neler?

SÖZLEŞMELİYE KADRO ÇIKTI MI?

Şu anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarında ilk sırada sözleşmeli personelin kadroya geçişi yer alıyor. Konuyla ilgili son olarak kapsam belirlendi ve taslak hazırlandı. Uygulama ile kamuda sözleşmeli olarak çalışan 4B'li personel 4A'lı olarak kadroya geçecek.

Sözleşmeliye kadro 2022 son dakika haberleri: Taslak Başkan Erdoğan’a sunuluyor! Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman gelecek, şartları neler?

SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI 2022

Sabah Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in konuyla ilgili aktardıkları şöyle:

"Yine taslak metinlere göre; memur kadrolarına atanacakların, sözleşmeli pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek. Sözleşmeli pozisyonlarda geçen toplam hizmet süreleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak."

Sözleşmeliye kadro 2022 son dakika haberleri: Taslak Başkan Erdoğan’a sunuluyor! Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman gelecek, şartları neler?

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN GELİR?

Yeni düzenleme ile 4B'li sözleşmeli personelin 31 Aralık 2022 tarihine kadar 4A statüsüne alınması; kadroya geçmesi bekleniyor.

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