Sözleşmeliye kadro belediyeleri kapsıyor mu, hangi kurumları kapsıyor, taslak metinde şartlar neler? Beklenen Sözleşmeliye kadro açıklaması geldi!

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi TBMM'de! AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, konuya dair yaptığı açıklamada 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanların kadroya geçeceğini ifade ederken öte yandan vatandaşlar "Sözleşmeliye kadro belediyeleri kapsıyor mu, hangi kurumları kapsıyor, taslak metinde şartlar neler?" sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu ve önümüzdeki hafta teklifi yasalaştırma planı bulunduğu kaydedildi. Peki, Sözleşmeliye kadro belediyeleri kapsıyor mu, hangi kurumları kapsıyor, taslak metinde şartlar neler? İşte düzenlemeden tüm detaylar.