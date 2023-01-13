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Giriş Tarihi: 13.01.2023 13:41 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 13:44

Sözleşmeliye kadro belediyeleri kapsıyor mu, hangi kurumları kapsıyor, taslak metinde şartlar neler? Beklenen Sözleşmeliye kadro açıklaması geldi!

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi TBMM'de! AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, konuya dair yaptığı açıklamada 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanların kadroya geçeceğini ifade ederken öte yandan vatandaşlar "Sözleşmeliye kadro belediyeleri kapsıyor mu, hangi kurumları kapsıyor, taslak metinde şartlar neler?" sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu ve önümüzdeki hafta teklifi yasalaştırma planı bulunduğu kaydedildi. Peki, Sözleşmeliye kadro belediyeleri kapsıyor mu, hangi kurumları kapsıyor, taslak metinde şartlar neler? İşte düzenlemeden tüm detaylar.

Sözleşmeliye kadro belediyeleri kapsıyor mu, hangi kurumları kapsıyor, taslak metinde şartlar neler? Beklenen Sözleşmeliye kadro açıklaması geldi!

Sözleşmeliye kadro düzenlemesine dair detaylar merak konusu haline geldi. Geçtiğimiz gün meclise gelen düzenleme önümüzdeki hafta ise yasalaşacak. Bu kapsamda ise "Sözleşmeliye kadro belediyeleri kapsıyor mu, hangi kurumları kapsıyor, taslak metinde şartlar neler?" soruları yanıt aramaya başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, düzenlemeden 28 Kasım 2022'den önce işe başlayan vatandaşların faydalanabileceğini kaydetti. İşte Sözleşmeliye kadro taslak metni ve şartları gibi detaylar.

Sözleşmeliye kadro belediyeleri kapsıyor mu, hangi kurumları kapsıyor, taslak metinde şartlar neler? Beklenen Sözleşmeliye kadro açıklaması geldi!

SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİSTE!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmelilere kadro düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanların kadroya geçeceğini ifade etti. Kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu ve önümüzdeki hafta teklifi yasalaştırmayı planladıklarını söyleyen Mustafa Elitaş, "Belediye personelini 3+1 modeline dahil etmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

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Sözleşmeliye kadro belediyeleri kapsıyor mu, hangi kurumları kapsıyor, taslak metinde şartlar neler? Beklenen Sözleşmeliye kadro açıklaması geldi!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmelilere kadro düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Elitaş, 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanların kadroya geçeceğini ifade etti.

Sözleşmeliye kadro belediyeleri kapsıyor mu, hangi kurumları kapsıyor, taslak metinde şartlar neler? Beklenen Sözleşmeliye kadro açıklaması geldi!

Kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu ve önümüzdeki hafta teklifi yasalaştırmayı planladıklarını söyleyen Mustafa Elitaş, "Belediye personelini 3+1 modeline dahil etmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Mustafa Elitaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçecek. Kanun Teklifi biraz önce TBMM Başkanlığı'na sunuldu. TBMM Başkanlığı ilgili komisyonlara havale edecek. Belediye personelini 3+1 modeline dahil etmiş oluyoruz. Önümüzdeki hafta teklifi yasalaştırmayı planlıyoruz.

Sözleşmeliye kadro belediyeleri kapsıyor mu, hangi kurumları kapsıyor, taslak metinde şartlar neler? Beklenen Sözleşmeliye kadro açıklaması geldi!

SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER?

Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Kurumlar arası yer değiştirme hakkını kullanabilecek. Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı aranmayacak. İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak.

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