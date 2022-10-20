Sözleşmeliye kadro detayları Bakan Bilgin tarafından paylaşılıyor! 2022 sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro detayları netleşmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından aktarılan son çalışmalar sözleşmeliye kadro son durum hakkında bilgi veriyor. Bu yılki gündemde yer alan taşerona kadro, EYT, mevsimlik ve geçici işçi dosyaları teker teker çözülmeye devam ediyor. Memur-SEN ve bakanlığın ortak çalışmaları sonucunda sözleşmeli personelin kadroya geçişi tamamlanacak. Peki, 2022 sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte, son dakika gelişmeleri ve detaylar…