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Haberler Yaşam Sözleşmeliye kadro detayları Bakan Bilgin tarafından paylaşılıyor! 2022 sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 20.10.2022 10:15 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 10:16

Sözleşmeliye kadro detayları Bakan Bilgin tarafından paylaşılıyor! 2022 sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro detayları netleşmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından aktarılan son çalışmalar sözleşmeliye kadro son durum hakkında bilgi veriyor. Bu yılki gündemde yer alan taşerona kadro, EYT, mevsimlik ve geçici işçi dosyaları teker teker çözülmeye devam ediyor. Memur-SEN ve bakanlığın ortak çalışmaları sonucunda sözleşmeli personelin kadroya geçişi tamamlanacak. Peki, 2022 sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte, son dakika gelişmeleri ve detaylar…

Sözleşmeliye kadro detayları Bakan Bilgin tarafından paylaşılıyor! 2022 sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeli personele kadro çalışmaları için son adımlar atılıyor. Bakan Bilgin ve Memur-SEN toplantıları sonucunda görüşülen çalışmayla ilgili olarak en son yaklaşık 600 bin personelin geçişi ile ilgili açıklamalar yapıldı. Vatandaşlar sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsayacak, şartları neler sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, güncel taslak ile sözleşmeliye kadro son dakika haberleri…

Sözleşmeliye kadro detayları Bakan Bilgin tarafından paylaşılıyor! 2022 sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO TASLAĞI ŞEKİLLENİYOR!

Kamuda sözleşmeli olarak çalışan yaklaşık 600 bin personelin kadroya geçmesiyle ilgili sona gelindi. Teknik çalışmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iki taslak metin ile ilgili karar verilecek. Bu kapsamda son değerlendirmeleri yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, geçtiğimiz günlerde Bakanlık'ta bir araya geldi. Toplantıda, Memur-Sen yönetiminin sözleşmelilere kadro konusundaki raporlarını sunacağı ve bu konuda taleplerini dile getirdiği öğrenildi.

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Sözleşmeliye kadro detayları Bakan Bilgin tarafından paylaşılıyor! 2022 sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?

Taşeron işçiler, EYT, geçici ve mevsimlik işçilerle ilgili çalışmalarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda 550 bin civarındaki sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla ilgili süreci de devam ettiriyor.

Hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan 6. Dönem Toplu Sözleşmeyle hüküm altına alınan sözleşmeli kamu çalışanlarıyla ilgili düzenlemede sona yaklaşıldı.

Sözleşmeliye kadro detayları Bakan Bilgin tarafından paylaşılıyor! 2022 sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?

"KADRO İŞ BARIŞINA VE VERİMLİLİĞE KATKI SAĞLADI"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, 300 bini öğretmen, sağlık personeli ve din görevlisi olmak üzere kamuda 550 bin civarında sözleşmeli personel bulunduğunu söyledi.

Sözleşmeliye kadro detayları Bakan Bilgin tarafından paylaşılıyor! 2022 sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?

Bu personelin yıllardır kadrolu çalışanlarla aynı işleri yaptığını belirten Tonbul, şunları kaydetti:

"Temel talebimiz, kamudaki sözleşmeli çalışanların kadroya alınması. Geçmişte bu konuda adımlar atıldı. 2011 ve 2013'te 4/B'li sözleşmeli personel kadroya alındı. Bu, kamu maliyesine hiçbir yük getirmediği gibi, iş barışına ve kamunun verimliliğine katkı sağladı. Bu dönemde de süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın bütün sözleşmeli personelin güvenceli istihdama kavuşturulmasını istiyoruz. Bununla birlikte, TEDAŞ, Türkiye Şeker Fabrikaları ve benzeri kurum ve kuruluşlara işçi statüsünde alınan ancak memurların yapması gereken işleri yapan işçilerin de (mühendis, mimar, avukat vb) memur kadrosuna geçirilmesini talep ediyoruz."

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