Sözleşmeliye kadro detayları netleşti! Sözleşmeliye kadro şartları nelerdir, kimleri kapsıyor, 3+1 dahil mi, ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeliye kadro meselesi için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Kamuda görev yapmakta olan sözleşmeli memurların devlet kadrosuna dahil edilmesine yönelik taslak metnin Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisine sunulması bekleniyor. Bu kapsamda "Sözleşmeliye kadro şartları nelerdir, kimleri kapsıyor, 3+1 dahil mi, ne zaman açıklanacak?" gibi birçok soru yanıt arıyor. Sözleşmeliye kadro tasarısının Meclis'e geleceği tarih de milyonların merak konusu. İşte tüm detaylar.