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Haberler Yaşam Sözleşmeliye kadro detayları netleşti! Sözleşmeliye kadro şartları nelerdir, kimleri kapsıyor, 3+1 dahil mi, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 26.11.2022 14:36 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 14:38

Sözleşmeliye kadro detayları netleşti! Sözleşmeliye kadro şartları nelerdir, kimleri kapsıyor, 3+1 dahil mi, ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeliye kadro meselesi için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Kamuda görev yapmakta olan sözleşmeli memurların devlet kadrosuna dahil edilmesine yönelik taslak metnin Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisine sunulması bekleniyor. Bu kapsamda "Sözleşmeliye kadro şartları nelerdir, kimleri kapsıyor, 3+1 dahil mi, ne zaman açıklanacak?" gibi birçok soru yanıt arıyor. Sözleşmeliye kadro tasarısının Meclis'e geleceği tarih de milyonların merak konusu. İşte tüm detaylar.

Sözleşmeliye kadro detayları netleşti! Sözleşmeliye kadro şartları nelerdir, kimleri kapsıyor, 3+1 dahil mi, ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. SABAH'tan Faruk Erdem'in haberine göre; kamuda görev yapan sözleşme üzerindeki memurların 4A kadrolarına geçirilmesiyle ilgili tasarı pazartesi günü kabinede ele alınacak. "Sözleşmeliye kadro şartları nelerdir, kimleri kapsıyor, 3+1 dahil mi, ne zaman açıklanacak?" soruları ise bu kapsamda yanıt arıyor. Taslak metnin tamamlandığı düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmasının ardından Meclis'e gelecek ve onay alması halinde yasalaşacak.

Sözleşmeliye kadro detayları netleşti! Sözleşmeliye kadro şartları nelerdir, kimleri kapsıyor, 3+1 dahil mi, ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİYE KADRO TAMAM! BİNLERCE KİŞİ 4A KAPSAMINA ALINIYOR

Söz konusu çalışmada 657 sayılı yasanın 4. maddesinin b bendi gereğince çalışan personelin kadrosu ele alınıyor. Bu kamu personelinin 4a kadrosuna geçmesi sağlanacak. 4B kadrolarında KPSS puanına göre istihdam edilen ancak sözleşmeli statüsünde bulunan memurlar görev yapıyor. Bu sözleşmeli memurlar değişiklik ile 4A kadrolarına yani memur kadrolarına geçmiş olacak. bu geçiş ile birlikte sosyal ve mali haklar da değişecek

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Sözleşmeliye kadro detayları netleşti! Sözleşmeliye kadro şartları nelerdir, kimleri kapsıyor, 3+1 dahil mi, ne zaman açıklanacak?

SON YASA 2013'DE ÇIKMIŞTI

Daha önce 2011 ve 2013 yıllarında çıkartılan düzenlemeler ile de 4Bli personelin 4A'lı olması sağlanmıştı. 2011'de çıkarılan bir Kanun Hükmünde Kararname ile 4B'li personel 4A'lı olmuştu. 632 sayılı KHK düzenlemesinde şu ifadeler yer almıştı:

Sözleşmeliye kadro detayları netleşti! Sözleşmeliye kadro şartları nelerdir, kimleri kapsıyor, 3+1 dahil mi, ne zaman açıklanacak?

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanması amacıyla Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 2/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır." Daha sonra 12 Temmuz 2013 tarihinde çıkartılan 6495 sayılı Kanun'un 9. Maddesi ile de yine 4B'li personel 4A'lı kadrolara geçirilmişti.

Sözleşmeliye kadro detayları netleşti! Sözleşmeliye kadro şartları nelerdir, kimleri kapsıyor, 3+1 dahil mi, ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİYE KADRO TASLAĞI NEYİ İÇERİYOR?

Hazırlanan son taslak aslında 4B'lilerin tamamını kapsayan maddeler içeriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek. İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak.

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