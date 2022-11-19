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Giriş Tarihi: 19.11.2022 14:58 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 14:58

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi Meclis'e geliyor! 2022 Sözleşmeliye kadro son durum nedir, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro konusunda gelişmeler binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı son açıklamada düzenleme ile ilgili önümüzdeki hafta veya bu ay içerisinde uygulamaya geçeceğine dair sinyaller verirken bu noktada ise "Sözleşmeliye kadro nedir, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Söz konusu yasayla beraber 550 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçiş yapacak. Peki, Sözleşmeliye kadro nedir, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor? İşte tüm bu detaylar.

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi Meclis’e geliyor! 2022 Sözleşmeliye kadro son durum nedir, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro son durum ile gündemde yer edinmeye devam ediyor. 550 bini aşkın sözleşmeli personelin kadroya dahil edilmesine yönelik düzenlemenin kısa süre içerisinde meclise gelmesi bekleniyor. Bu nedenle ise ülke gündeminde öne çıkan konu başlıklarından biri de "Sözleşmeliye kadro nedir, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?" soruları oluyor. Kamuda sözleşmeli olarak çalışan yüzbinlerce personelin merakla beklediği kadro çalışmasında sona gelindiği bakanlık tarafından müjdelenmişti. İşte sözleşmeliye kadro konusunda son durum.

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi Meclis’e geliyor! 2022 Sözleşmeliye kadro son durum nedir, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 2022: TARİH BELLİ OLDU

Yaklaşık 550 bin sözleşmelinin beklediği sözleşmeliye kadro düzenlemesinin önümüzdeki hafta veya en geç ay sonuna kadar Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli memurun kadroya geçişi düzenlemesinin çıkış tarihi ile ilgili bilgi verdi:

"Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz."

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Sözleşmeliye kadro düzenlemesi Meclis’e geliyor! 2022 Sözleşmeliye kadro son durum nedir, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO ÇIKTI MI, SON DURUM NEDİR?

Şu anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarında ilk sırada sözleşmeli personelin kadroya geçişi yer alıyor. Konuyla ilgili son olarak kapsam belirlendi. Uygulama ile kamuda sözleşmeli olarak çalışan 4B'li personel 4A'lı olarak kadroya geçecek.

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi Meclis’e geliyor! 2022 Sözleşmeliye kadro son durum nedir, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?

Ayrıca geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Başkan Erdoğan da konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak.

Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi Meclis’e geliyor! 2022 Sözleşmeliye kadro son durum nedir, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre; sözleşmeli memura kadro düzenlemesi ile hem sosyal hem mali haklar değişecek. Tayin, görevde yükselme, kademe ve derece ilerlemesi, mazerete dayalı yer değiştirme gibi sorunlar çözüme kavuşturulacak.

Sözleşmeli personele de eş durumu ve sağlık nedeniyle yer değişikliği gibi memurlara tanınan haklar aynen tanınacak. Böylece ailelerin ayrı kalmasının önüne geçilmiş olacak.

Sözleşmeli personel görevde yükselme sınavlarına girebilecek. Böylece kademe ve derece ilerlemesi haklarına sahip olabilecek. Bunun yanı sıra izin haklarının devredilmesi, yönetici pozisyonlarında istihdam gibi haklar da verilmiş olacak. Kurumlar arası yer değişikliği hakkı da bulunacak.

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