Sözleşmeliye kadro düzenlemesi Meclis’e geliyor! 2022 Sözleşmeliye kadro son durum nedir, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro konusunda gelişmeler binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı son açıklamada düzenleme ile ilgili önümüzdeki hafta veya bu ay içerisinde uygulamaya geçeceğine dair sinyaller verirken bu noktada ise "Sözleşmeliye kadro nedir, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Söz konusu yasayla beraber 550 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçiş yapacak. Peki, Sözleşmeliye kadro nedir, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor? İşte tüm bu detaylar.