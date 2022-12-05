Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde son durum: 2022 Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, meclise gelecek, şartları nelerdir?

Sözleşmeliye kadro meselesi halen ülke gündeminde yer edinmeye devam ediyor. Son Kabine ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni düzenlemeye ilişkin detaylardan söz etmişti. Yapılan açıklamada; kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebileceği bildirildi. Bu kapsamda ise "Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, meclise gelecek, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Detayların belli olmasıyla beraber ise yasayı bekleyen binlerce vatandaş gözünü Resmi Gazete'ye çevirdi. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, meclise gelecek, şartları nelerdir? İşte son durum ve detaylar.