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Haberler Yaşam Sözleşmeliye kadro konusunda son viraj! Sözleşmeliye kadro son durum ne, kimleri kapsıyor, taslak meclisten geçti mi?
Giriş Tarihi: 18.11.2022 11:49 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 11:53

Sözleşmeliye kadro konusunda son viraj! Sözleşmeliye kadro son durum ne, kimleri kapsıyor, taslak meclisten geçti mi?

Sözleşmeliye kadro konusunda son durum ve gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. 550 bini aşkın sözleşmeli personelin kadroya dahil edilmesine yönelik düzenlemenin kısa süre içerisinde meclise gelmesi beklenirken bu noktada ise "Sözleşmeliye kadro son durum ne, kimleri kapsıyor, taslak meclisten geçti mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuya dair son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelmişti. Bakan Bilgin, bu açıklamasında tarih de vermişti. Peki, Sözleşmeliye kadro son durum ne, kimleri kapsıyor, taslak meclisten geçti mi? İşte tüm bu detaylar.

Sözleşmeliye kadro konusunda son viraj! Sözleşmeliye kadro son durum ne, kimleri kapsıyor, taslak meclisten geçti mi?

Sözleşmeliye kadro konusunda son viraja girildi. Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren bu konuyla ilgili olarak "Sözleşmeliye kadro son durum ne, kimleri kapsıyor, taslak meclisten geçti mi?" soruları yanıt arıyor. Yaklaşık 550 bin sözleşmelinin beklediği sözleşmeliye kadro düzenlemesinin önümüzdeki hafta veya en geç ay sonuna kadar Meclis'e gelmesi bekleniyor. Bakan Bilgin de bu beklentiyi doğrular nitelikte bir açıklamada bulunmuştu. Peki; Sözleşmeliye kadro son durum ne, kimleri kapsıyor, taslak meclisten geçti mi? İşte o detaylar.

Sözleşmeliye kadro konusunda son viraj! Sözleşmeliye kadro son durum ne, kimleri kapsıyor, taslak meclisten geçti mi?

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 2022: TARİH BELLİ OLDU

Yaklaşık 550 bin sözleşmelinin beklediği sözleşmeliye kadro düzenlemesinin önümüzdeki hafta veya en geç ay sonuna kadar Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli memurun kadroya geçişi düzenlemesinin çıkış tarihi ile ilgili bilgi verdi:

"Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz."

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Sözleşmeliye kadro konusunda son viraj! Sözleşmeliye kadro son durum ne, kimleri kapsıyor, taslak meclisten geçti mi?

SÖZLEŞMELİYE KADRO ÇIKTI MI, SON DURUM NEDİR?

Şu anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarında ilk sırada sözleşmeli personelin kadroya geçişi yer alıyor. Konuyla ilgili son olarak kapsam belirlendi. Uygulama ile kamuda sözleşmeli olarak çalışan 4B'li personel 4A'lı olarak kadroya geçecek.

Sözleşmeliye kadro konusunda son viraj! Sözleşmeliye kadro son durum ne, kimleri kapsıyor, taslak meclisten geçti mi?

Ayrıca geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Başkan Erdoğan da konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak.

Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."

Sözleşmeliye kadro konusunda son viraj! Sözleşmeliye kadro son durum ne, kimleri kapsıyor, taslak meclisten geçti mi?

SÖZLEŞMELİYE KADRO NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre; sözleşmeli memura kadro düzenlemesi ile hem sosyal hem mali haklar değişecek. Tayin, görevde yükselme, kademe ve derece ilerlemesi, mazerete dayalı yer değiştirme gibi sorunlar çözüme kavuşturulacak.

Sözleşmeli personele de eş durumu ve sağlık nedeniyle yer değişikliği gibi memurlara tanınan haklar aynen tanınacak. Böylece ailelerin ayrı kalmasının önüne geçilmiş olacak.

Sözleşmeli personel görevde yükselme sınavlarına girebilecek. Böylece kademe ve derece ilerlemesi haklarına sahip olabilecek. Bunun yanı sıra izin haklarının devredilmesi, yönetici pozisyonlarında istihdam gibi haklar da verilmiş olacak. Kurumlar arası yer değişikliği hakkı da bulunacak.

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