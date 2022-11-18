Sözleşmeliye kadro konusunda son durum ve gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. 550 bini aşkın sözleşmeli personelin kadroya dahil edilmesine yönelik düzenlemenin kısa süre içerisinde meclise gelmesi beklenirken bu noktada ise "Sözleşmeliye kadro son durum ne, kimleri kapsıyor, taslak meclisten geçti mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuya dair son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelmişti. Bakan Bilgin, bu açıklamasında tarih de vermişti. Peki, Sözleşmeliye kadro son durum ne, kimleri kapsıyor, taslak meclisten geçti mi? İşte tüm bu detaylar.