Sözleşmeliye kadro konusunda tüm gelişmeler: Sözleşmeliye kadro düzenlemesi şartları nelerdir, kimleri kapsıyor, 3+1 dahil mi, ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeliye kadro son durum ve gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Bilindiği üzere Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak detayları duyurmuştu. Kamuda görev yapmakta olan sözleşmeli memurların devlet kadrosuna dahil edilmesine yönelik çalışmalarda sona gelindi. Bu kapsamda ise "Sözleşmeliye kadro şartları nelerdir, kimleri kapsıyor, 3+1 dahil mi, ne zaman açıklanacak?" gibi birçok soru da yanıt aramaya başladı. Özellikle de ilgili düzenlemenin Meclis'e geleceği tarih de merak konusu haline geldi. İşte sözleşmeliye kadro konusunda tüm detaylar.