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Giriş Tarihi: 06.01.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 11:11

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA Meclis gündeminde! 2023 Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro taslağı Meclis gündeminde! Geçtiğimiz yıldan bu yana Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-SEN'in ortak çalışması ile yürütülen sözleşmeli personele kadro son dakika haberleri il takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin tarafından detayları aktarılan yasa taslak metin ile araştırılıyor. Sözleşmeliye kadro Meclis'e geldi mi, ne zaman yasalaşacak soruları yanıt aramaya başladı. Peki, 2023 sözleşmeliye kadro şartları neler, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar…

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA Meclis gündeminde! 2023 Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde müjdesi verilen yasanın taslak metni sözleşmeli personelin gündemindeki yerini aldı. Yasadan yararlanabilme durumlarını araştırılan personeller sözleşmeliye kadro şartları ve taslağı hakkında araştırmalara başladı. Bakan Bilgin tarafından aktarılan detaylara göre kapsam belli oldu. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek? İşte, son gelişmeler…

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA Meclis gündeminde! 2023 Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADRODA!

Sözleşmeliye Kadro Şöleni ATO Congresium'da düzenlendi. Programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu:

"Bugün burada sözleşmeliden kadroya geçen siz kardeşlerimizin sevincine ortak olmak üzere bir aradayız. Kısa süre önce yaptığımız açıklamayla farklı kurumlarda çalışan yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelimizin kadro beklentilerine cevap verdik.

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SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA Meclis gündeminde! 2023 Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Bu kapsamda 4C'den 4B'ye geçenler, mahalli idareler personeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, 50D'li araştırma görevlileri, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları gibi geniş bir alandaki sözleşmeli personelimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretiyoruz. Artık bu personelimiz de diğer kadrolu kamu görevlileri gibi sözleşmelerinin yenilenmemesi ihtimaliyle karşılaşmayacak."

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA Meclis gündeminde! 2023 Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO DETAYLARI AKTARILDI

"Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Kurumlar arası yer değiştirme hakkını kullanabilecek. Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı aranmayacak. İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak.

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA Meclis gündeminde! 2023 Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Yurt dışında eğitim veya görevlendirme, harcırah alma, arazi tazminatı alma, yemek ücreti yardımından faydalanma hakkına kavuşacak. Sözleşmenin personel tarafından feshi halinde iş sonu tazminatı ödenmemesi durumu son bulacak. Doğum sebebiyle sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin doğum sonrası kuruma dönüşlerinde kurumun takdiri durumu gerekmeyecek.

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