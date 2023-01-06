Haberler Yaşam SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA Meclis gündeminde! 2023 Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Giriş Tarihi: 06.01.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 11:11

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA Meclis gündeminde! 2023 Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro taslağı Meclis gündeminde! Geçtiğimiz yıldan bu yana Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-SEN'in ortak çalışması ile yürütülen sözleşmeli personele kadro son dakika haberleri il takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin tarafından detayları aktarılan yasa taslak metin ile araştırılıyor. Sözleşmeliye kadro Meclis'e geldi mi, ne zaman yasalaşacak soruları yanıt aramaya başladı. Peki, 2023 sözleşmeliye kadro şartları neler, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar…