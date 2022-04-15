Haberler Yaşam Sözleşmeliye kadro müjdesi kapıda! 2022 Kamuda sözleşmeli memura kadro ne zaman verilecek, gelecek?

Giriş Tarihi: 15.04.2022 20:08 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 20:10

Sözleşmeliye kadro müjdesi kapıda! 2022 Kamuda sözleşmeli memura kadro ne zaman verilecek, gelecek?

Kamuda sözleşmelilere beklenen kadro müjdesi geldi. 530 bin sözleşmeli memuru ilgilendiren kadro, ücret, tayin, görevde yükselme sorununun çözümü için sona gelindi. Bakan Bilgin konuyla ilgili son dakika açıklamalarında bulunurken bu noktada binlerce vatandaş "2022 Kamuda sözleşmeli memura kadro ne zaman verilecek, gelecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Gelen bilgiler ışığında kısa süre içerisinde 9 ayrı statü nedeniyle sosyal haklarda yaşanan eşitsizlik sona erecek, eş durumundan tayin, görevde yükselme, unvan değişikliği sınavlarına girme ve yıllık izinlere devir hakkı verilecek. Peki, Kamuda sözleşmeli memura kadro ne zaman verilecek, gelecek? İşte son dakika gelişmesinin detayları...