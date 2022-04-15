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Haberler Yaşam Sözleşmeliye kadro müjdesi kapıda! 2022 Kamuda sözleşmeli memura kadro ne zaman verilecek, gelecek?
Giriş Tarihi: 15.04.2022 20:08 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 20:10

Sözleşmeliye kadro müjdesi kapıda! 2022 Kamuda sözleşmeli memura kadro ne zaman verilecek, gelecek?

Kamuda sözleşmelilere beklenen kadro müjdesi geldi. 530 bin sözleşmeli memuru ilgilendiren kadro, ücret, tayin, görevde yükselme sorununun çözümü için sona gelindi. Bakan Bilgin konuyla ilgili son dakika açıklamalarında bulunurken bu noktada binlerce vatandaş "2022 Kamuda sözleşmeli memura kadro ne zaman verilecek, gelecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Gelen bilgiler ışığında kısa süre içerisinde 9 ayrı statü nedeniyle sosyal haklarda yaşanan eşitsizlik sona erecek, eş durumundan tayin, görevde yükselme, unvan değişikliği sınavlarına girme ve yıllık izinlere devir hakkı verilecek. Peki, Kamuda sözleşmeli memura kadro ne zaman verilecek, gelecek? İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Sözleşmeliye kadro müjdesi kapıda! 2022 Kamuda sözleşmeli memura kadro ne zaman verilecek, gelecek?

Kamuda sözleşmeliye kadro beklentileri son buluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı son açıklamada sözleşmelilere kadro çalışmasında sona gelindiğini belirtirken, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu binlerce çalışanın yaşadığı mağduriyetlerin sona ereceğinin sinyallerini verdi. Bu noktada konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar "Kamuda sözleşmeli memura kadro ne zaman verilecek, gelecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Kamuda sözleşmeli memura kadro müjdesinin son dakika ayrıntıları...

Sözleşmeliye kadro müjdesi kapıda! 2022 Kamuda sözleşmeli memura kadro ne zaman verilecek, gelecek?

KAMUDA SÖZLEŞMELİ MEMURA KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

Kamu kurum ve kuruluşları, belediyelerde sözleşmeli 39 ayrı statü bulunuyor. Yapılan çalışmayla sözleşmeli statüler sadeleştirilecek. Mevcut durumda evli öğretmen çiftten biri sözleşmeliyle eş durumundan tayin hakkı bulunmuyor. Sözleşmeli öğretmenin tayin talebi üç yıl sonra kabul ediliyor. Memur-Sen sözleşmeli memurların sosyal haklarının normal memurlarla eşitlenmesini istiyor.

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Sözleşmeliye kadro müjdesi kapıda! 2022 Kamuda sözleşmeli memura kadro ne zaman verilecek, gelecek?

"DEVLET İŞİ MEMUR ELİYLE YÜRÜTÜLÜR"

Sözleşmeli memurlar, 657 sayılı yasada "devlet işleri memur eliyle yürütülür" hükmü nedeniyle ne kadar tecrübeli olursa olsun, uzun yıllar görev yapsa da imza yetkisi kullanamıyor.

Sözleşmeliye kadro müjdesi kapıda! 2022 Kamuda sözleşmeli memura kadro ne zaman verilecek, gelecek?

Örneğin, 20 yılın üzerinde çalışan, bütün işlere vakıf bir sözleşmeli memur imzayı bir yılda amir olan genç bir memura imza attırmak durumunda kalıyor. Yapılacak düzenleme ile kadroya geçecek donanımlı, tecrübeli sözleşmeli memurların da imza yetkisi olacak.

Sözleşmeliye kadro müjdesi kapıda! 2022 Kamuda sözleşmeli memura kadro ne zaman verilecek, gelecek?

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına giremiyor, kariyer yapamıyor. Yapılacak düzenleme ile bütün bu engeller ortadan kalkacak, yıllık izinleri de bir sonraki yıla devredebilecek.

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