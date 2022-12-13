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Haberler Yaşam Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimseli kapsıyor ve şartları neler? Sözleşmeliye kadro son durum 2022
Giriş Tarihi: 13.12.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 09:57

Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimseli kapsıyor ve şartları neler? Sözleşmeliye kadro son durum 2022

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak sorusunu, TBMM'de yaptığı açıklamayla birlikte yanıt verdi. Öğretmenler dahil 500 bine yakın personele kadro açıklaması yapıldı. EYT, emekli zammı ve asgari ücret zammı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı konular arasında yer alıyor. Bu bağlamda, sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlar sorusu yanıt arıyor. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, çıktı mı? İşte 2022 sözleşmeliye kadro son durum

Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimseli kapsıyor ve şartları neler? Sözleşmeliye kadro son durum 2022

Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. 500 bine yakın personelin kadroya geçirileceği Bakan Bilgin tarafından yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor sorusuna cevap olarak TBMM'de açıklama yaptı. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte detaylar…

Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimseli kapsıyor ve şartları neler? Sözleşmeliye kadro son durum 2022

BAKAN BİLGİN'DEN SÖZLEŞMELİYE KADRO AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de yaptığı açıklama ile sözleşmeliye kadro son durumu bildirdi. Konuşma şu şekilde:

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Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimseli kapsıyor ve şartları neler? Sözleşmeliye kadro son durum 2022

Bizim bir hizmet alanımız da Sosyal Güvenlik, Sağlık Sigortası sistemidir. Sağlık Sigortası Sistemi'ne alınmayan kimse yoktur. İlaç tıbbi malzeme konusunda alabildiğine otoriteler tarafından onaylanmış her ilacı kapsam altına alıyoruz. Kampanyalar yapan var. Kaynağı, sömürü kaynağı olarak görenler var geçit vermiyorum. Toplu sözleşmede kayıt altına aldığımız bir düzenlemede sözleşmeli personelin kadroya alınması. 4b-4c-4d'lilerin her tür olursa olsun, kamuda eskiden kalan 32 tür personel var. Bunların hepsini disiplin altına alıyoruz. Öğretmeni alıyoruz. Hemen kadroya geçiyorlar. Yaklaşık 500 bine yaklaşacak sayı gündemde.

Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimseli kapsıyor ve şartları neler? Sözleşmeliye kadro son durum 2022

Çalışma teknik olarak bitti. İrade Meclis'imizin. Çalışmanın reform niteliğinde olduğunun altını çizmek isterim. Çalışmalar içerisinde istihdamı destekleyecek bir projemiz var. Bu proje ilk defa uygulanan bir projedir. İşletmelere diyoruz, elimizde çeşitli fonlar var. Bütün paraları sanayide, istihdam sürecine dönüştürelim. Birçok ilde uygulamaya kondu. 500 işçi veriyoruz, parasını fondan veriyoruz ama şartı '6 ay parasını biz verirsek, sen 2 yıl çalıştıracaksın' diyoruz. Sanayide nitelikli işgücü yetiştirecek proje geliştiriyoruz.

Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimseli kapsıyor ve şartları neler? Sözleşmeliye kadro son durum 2022

Kurumsal işletmelere de beyaz bayrak vereceğiz. Burada düzgün iş örgütlü işyeri haline dönüştüreceğiz. Sendikalaşmaya karşı işverenleri işyerlerini teşhir etmiş olacağız. Önümüzdeki sorunlardan biri geçici işçiler meselesi. Önemli bir meseledir. Bu sorunu çözüyoruz. Bu sorun çalışmasını bitirdim. İnşallah bu ay içerisinde Meclis'e intikal eder.

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