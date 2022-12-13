Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimseli kapsıyor ve şartları neler? Sözleşmeliye kadro son durum 2022

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak sorusunu, TBMM'de yaptığı açıklamayla birlikte yanıt verdi. Öğretmenler dahil 500 bine yakın personele kadro açıklaması yapıldı. EYT, emekli zammı ve asgari ücret zammı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı konular arasında yer alıyor. Bu bağlamda, sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlar sorusu yanıt arıyor. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, çıktı mı? İşte 2022 sözleşmeliye kadro son durum