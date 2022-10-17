Taşeron işçiler, sözleşmeli personele kadro, EYT, mevsimlik ve geçici işçi konularında çalışmalar sürüyor. Bakan Bilgin'in önderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarda yavaş yavaş sona geliniyor. Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, sorusu bir süredir gündemde yer almaya devam ediyor. Bakan Vedat Bilgin ve Memur-SEN toplantıları sonucu çıkan kararlar konu üzerinde etkili. Sözleşmeliye kadro 3+1 formülü ve son dakika gelişmeleri milyonlarca personelin gündeminde. Peki, sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda verilecek? İşte, son açıklamalar…