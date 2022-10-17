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Haberler Yaşam Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor? 2022 Sözleşmeliye kadro 3+1 formülü ile gündemde!
Giriş Tarihi: 17.10.2022 11:37 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 11:37

Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor? 2022 Sözleşmeliye kadro 3+1 formülü ile gündemde!

Taşeron işçiler, sözleşmeli personele kadro, EYT, mevsimlik ve geçici işçi konularında çalışmalar sürüyor. Bakan Bilgin'in önderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarda yavaş yavaş sona geliniyor. Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, sorusu bir süredir gündemde yer almaya devam ediyor. Bakan Vedat Bilgin ve Memur-SEN toplantıları sonucu çıkan kararlar konu üzerinde etkili. Sözleşmeliye kadro 3+1 formülü ve son dakika gelişmeleri milyonlarca personelin gündeminde. Peki, sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda verilecek? İşte, son açıklamalar…

Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor? 2022 Sözleşmeliye kadro 3+1 formülü ile gündemde!

Sözleşmeliye kadro son dakika 2022 haberleri takip edilmeye devam ediyor. Sayıları 600 bini bulan sözleşmeli personelin kadroya geçişi hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çatısı altında yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman gelecek soruları yanıt arıyor. 3+1 formülü üzerinde duran çalışanlar detayları araştırıyor. Peki, sözleşmeliye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda yapılacak? İşte, yanıtlar…

Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor? 2022 Sözleşmeliye kadro 3+1 formülü ile gündemde!

SÖZLEŞMELİYE KADRO KONUSUNDA SON DURUM

Kamuda sözleşmeli olarak çalışan yaklaşık 600 bin personelin kadroya geçmesiyle ilgili sona gelindi. Teknik çalışmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iki taslak metin ile ilgili karar verilecek. Bu kapsamda son değerlendirmeleri yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, geçtiğimiz günlerde Bakanlık'ta bir araya geldi. Toplantıda, Memur-Sen yönetiminin sözleşmelilere kadro konusundaki raporlarını sunacağı ve bu konuda taleplerini dile getirdiği öğrenildi.

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Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor? 2022 Sözleşmeliye kadro 3+1 formülü ile gündemde!

Taşeron işçiler, EYT, geçici ve mevsimlik işçilerle ilgili çalışmalarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda 550 bin civarındaki sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla ilgili süreci de devam ettiriyor.

Hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan 6. Dönem Toplu Sözleşmeyle hüküm altına alınan sözleşmeli kamu çalışanlarıyla ilgili düzenlemede sona yaklaşıldı.

Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor? 2022 Sözleşmeliye kadro 3+1 formülü ile gündemde!

Bu kapsamda son değerlendirmeleri yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, bugün saat 13.30'da Bakanlık'ta bir araya geldi.

Toplantıda, Memur-Sen yönetiminin sözleşmelilere kadro konusundaki raporlarını sunacağı ve bu konuda taleplerini dile getireceği öğrenildi.

Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor? 2022 Sözleşmeliye kadro 3+1 formülü ile gündemde!

"KADRO İŞ BARIŞINA VE VERİMLİLİĞE KATKI SAĞLADI"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, 300 bini öğretmen, sağlık personeli ve din görevlisi olmak üzere kamuda 550 bin civarında sözleşmeli personel bulunduğunu söyledi.

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