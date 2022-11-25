Sözleşmeliye kadro son dakika 2022: Taslak hazır; Meclis’e gidiyor! Sözleşmeliye kadro ne zaman açıklanacak, şartları neler, taslak metinde neler var?

Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek, şartları neleri kimleri kapsıyor gibi sorular sene başından bu yana yanıt arıyordu. Yaklaşık 550 bin kişinin yer aldığı kapsamda 4B sözleşmeli personel de gündemde geldi. Daha önce Bakan Bilgin tarafından açıklanan kapsam sonrası taslak metin hazırlandı. Sözleşmeliye kadro son dakika haberleri ekonomi konu başlıkları arasında en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte, sözleşmeliye kadro taslağı 2022 hakkında merak edilenler…