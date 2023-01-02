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Haberler Yaşam Sözleşmeliye kadro son dakika 2023: Meclis’e geldi mi? Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, şartları neler?
Giriş Tarihi: 02.01.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 09:20

Sözleşmeliye kadro son dakika 2023: Meclis’e geldi mi? Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, şartları neler?

Sözleşmeli memurun kadroya geçişi geçtiğimiz yılın son çözülen çalışmalarından biri oldu. Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışma Meclis ve Resmi Gazete adımları ardından yürürlükte olacak. Sözleşmeliye kadro son dakika haberleri de takip ediliyor. Başkan Erdoğan'a sunulan yasa teklifi Meclis'te olacak. Yaklaşık 550 bin kamuda çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçişi son adımda. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, Meclis'e geldi mi, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, sözleşmeliye kadro son dakika haberleri…

Sözleşmeliye kadro son dakika 2023: Meclis’e geldi mi? Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, şartları neler?

Sözleşmeliye kadro son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin tarafından müjdesi verilen sözleşmeli memurun kadroya geçişi yaklaşık 550 bin personeli kapsayacak. 3+1 formülü açıklanırken adım adım işleyecek süreçte araştırmalar sürüyor. Son olarak Bakan Vedat Bilgin tarafından Meclis'e geleceği söylenen yasa detaylı açıklamayı bekliyor. Peki, sözleşmeliye kadro Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor? İşte, sözleşmeliye kadro şartları hakkında merak edilenler…

Sözleşmeliye kadro son dakika 2023: Meclis’e geldi mi? Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, şartları neler?

EK GÖSTERGEDEN SÖZLEŞMELİLERİN KADROYA ALINMASINA KADAR!

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan şunları aktardı:

"Ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok taleplerini çözdüğümüz çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı da yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır. Amacımız bir sonraki yıl, yani 2024'te ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır. Özellikle Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmektir. Onun için de ülkemizin tüm potansiyelini sonuna kadar kullanıyoruz."

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Sözleşmeliye kadro son dakika 2023: Meclis’e geldi mi? Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, şartları neler?

SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'E GELDİ Mİ?

Bakan Bilgin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada düzenlemenin Meclis tarihi hakkında şunları aktarmıştı:

"Geçtiğimiz sene kamu çalışanlarımıza enflasyonun üzerinde bir artış yaptık. Bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Yılbaşından hemen önce ya da sonra hemen paylaşırız. Kamu çalışanlarımız için yaptığımız çok önemli bir şey var.

Talep edilirken çok konuşuluyordu ama çözülünce pek konuşulmuyor. O da şu, yaklaşık 550 bin sözleşmeli personellerimizi kadroya geçirdik. Yasa, Meclis'e bu hafta gidecek; yarın (26 Aralık Pazartesi) inşallah göndereceğiz."

Sözleşmeliye kadro Meclis detaylarının aktarılması bekleniyor.

Sözleşmeliye kadro son dakika 2023: Meclis’e geldi mi? Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, şartları neler?

BAKAN BİLGİN'DEN SÖZLEŞMELİYE KADRO DETAYLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de yaptığı açıklama ile sözleşmeliye kadro hakkında detayları aktardı:

Bizim bir hizmet alanımız da Sosyal Güvenlik, Sağlık Sigortası sistemidir. Sağlık Sigortası Sistemi'ne alınmayan kimse yoktur. İlaç tıbbi malzeme konusunda alabildiğine otoriteler tarafından onaylanmış her ilacı kapsam altına alıyoruz. Kampanyalar yapan var. Kaynağı, sömürü kaynağı olarak görenler var geçit vermiyorum.

Toplu sözleşmede kayıt altına aldığımız bir düzenlemede sözleşmeli personelin kadroya alınması. 4b-4c-4d'lilerin her tür olursa olsun, kamuda eskiden kalan 32 tür personel var. Bunların hepsini disiplin altına alıyoruz. Öğretmeni alıyoruz. Hemen kadroya geçiyorlar. Yaklaşık 500 bine yaklaşacak sayı gündemde.

Sözleşmeliye kadro son dakika 2023: Meclis’e geldi mi? Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, şartları neler?

Çalışma teknik olarak bitti. İrade Meclis'imizin. Çalışmanın reform niteliğinde olduğunun altını çizmek isterim. Çalışmalar içerisinde istihdamı destekleyecek bir projemiz var. Bu proje ilk defa uygulanan bir projedir. İşletmelere diyoruz, elimizde çeşitli fonlar var. Bütün paraları sanayide, istihdam sürecine dönüştürelim. Birçok ilde uygulamaya kondu. 500 işçi veriyoruz, parasını fondan veriyoruz ama şartı '6 ay parasını biz verirsek, sen 2 yıl çalıştıracaksın' diyoruz. Sanayide nitelikli işgücü yetiştirecek proje geliştiriyoruz.

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