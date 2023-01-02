Sözleşmeliye kadro son dakika 2023: Meclis’e geldi mi? Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, şartları neler?

Sözleşmeli memurun kadroya geçişi geçtiğimiz yılın son çözülen çalışmalarından biri oldu. Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışma Meclis ve Resmi Gazete adımları ardından yürürlükte olacak. Sözleşmeliye kadro son dakika haberleri de takip ediliyor. Başkan Erdoğan'a sunulan yasa teklifi Meclis'te olacak. Yaklaşık 550 bin kamuda çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçişi son adımda. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, Meclis'e geldi mi, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, sözleşmeliye kadro son dakika haberleri…