Sözleşmeliye kadro son dakika haberi: Cumhurbaşkanı onayı ardından Meclis’te! 2022 Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman gelecek, şartları neler?

Sözleşmeliye kadro taslağı hazırlandı! Son dakika haberine göre bir süredir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yoğunlaşan çalışmada sona gelindi. Taslak metin hazırlandı ve Başkan Erdoğan'a sunulacak. Ardından Meclis'e gidecek sözleşmeliye kadro son dakika 2022 haberleri ile takip ediliyor. Bakan Bilgin ve Memur-SEN ortak toplantıları sonucunda son adım atılıyor. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman açıklanacak, şartları neler, kimleri kapsıyor, 4B nedir? İşte, sözleşmeliye kadro son dakika haberleri…