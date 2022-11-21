Sözleşmeliye kadro son dakika haberleri: Çalışmada son adım! 2022 Sözleşmeliye kadro şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro çalışması tamamlandı. Sıradaki Kabine Toplantısı sonrası açıklama gelmesi beklenen sözleşmeli personele kadro konusunun detayları Bakan Bilgin tarafından aktarılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu ay içerisinde açıklanacağı söylenen düzenlemenin ardından 550 bini geçen sözleşmeli memur kadroya alınacak. Sözleşmeliye kadro şartları bu noktada 4A ve 4B'lilerin gündeminde yer alıyor. Peki, sözleşmeliye kadro şartları neler, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor? İşte, son durum ile düzenlemeye dair detaylar…