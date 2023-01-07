Sözleşmeliye kadro son dakika Meclis gündeminde! Sözleşmeliye kadro şartları neler, ne zaman yasalaşacak, son durum nedir?

Sözleşmeliye kadro taslağı Meclis görüşmeleri ardından kanunlaşacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-SEN çalışmaları sonucunda hazırlanan taslak metin binlerce sözleşmelinin gündeminde. 2023 Sözleşmeliye personele kadro son dakika haberleri TBMM ve Resmi Gazete süreçleri için takip edilmeye devam ediyor. Sözleşmeliye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor soruları yanıt arıyor. Detaylar Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin tarafından aktarılıyor. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, Meclis'e geldi mi, hangi tarihte yürürlüğe girecek? İşte, detaylar…