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Haberler Yaşam Sözleşmeliye kadro son dakika Meclis gündeminde! Sözleşmeliye kadro şartları neler, ne zaman yasalaşacak, son durum nedir?
Giriş Tarihi: 07.01.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 10:00

Sözleşmeliye kadro son dakika Meclis gündeminde! Sözleşmeliye kadro şartları neler, ne zaman yasalaşacak, son durum nedir?

Sözleşmeliye kadro taslağı Meclis görüşmeleri ardından kanunlaşacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-SEN çalışmaları sonucunda hazırlanan taslak metin binlerce sözleşmelinin gündeminde. 2023 Sözleşmeliye personele kadro son dakika haberleri TBMM ve Resmi Gazete süreçleri için takip edilmeye devam ediyor. Sözleşmeliye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor soruları yanıt arıyor. Detaylar Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin tarafından aktarılıyor. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, Meclis'e geldi mi, hangi tarihte yürürlüğe girecek? İşte, detaylar…

Sözleşmeliye kadro son dakika Meclis gündeminde! Sözleşmeliye kadro şartları neler, ne zaman yasalaşacak, son durum nedir?

Sözleşmeliye kadro son dakika haberleri arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Yeni yılın ilk müjdesi olan kanun teklifi Meclis gündeminde yerini aldı. Binlerce personel kadro durumlarını öğrenebilmek için sözleşmeliye kadro taslağı ve şartları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bakan Vedat Bilgin çalışmaların başında kapsamı kamuoyu ile paylaşmıştı. Peki, sözleşmeliye kadro Meclis'e geldi mi, ne zaman yasalaşacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek? İşte, sözleşmeli personele kadro son durum…

Sözleşmeliye kadro son dakika Meclis gündeminde! Sözleşmeliye kadro şartları neler, ne zaman yasalaşacak, son durum nedir?

SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADRODA!

Sözleşmeliye Kadro Şöleni ATO Congresium'da düzenlendi. Programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu:

"Bugün burada sözleşmeliden kadroya geçen siz kardeşlerimizin sevincine ortak olmak üzere bir aradayız. Kısa süre önce yaptığımız açıklamayla farklı kurumlarda çalışan yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelimizin kadro beklentilerine cevap verdik.

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Sözleşmeliye kadro son dakika Meclis gündeminde! Sözleşmeliye kadro şartları neler, ne zaman yasalaşacak, son durum nedir?

Bu kapsamda 4C'den 4B'ye geçenler, mahalli idareler personeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, 50D'li araştırma görevlileri, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları gibi geniş bir alandaki sözleşmeli personelimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretiyoruz. Artık bu personelimiz de diğer kadrolu kamu görevlileri gibi sözleşmelerinin yenilenmemesi ihtimaliyle karşılaşmayacak."

Sözleşmeliye kadro son dakika Meclis gündeminde! Sözleşmeliye kadro şartları neler, ne zaman yasalaşacak, son durum nedir?

SÖZLEŞMELİYE KADRO DETAYLARI AKTARILDI

"Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Kurumlar arası yer değiştirme hakkını kullanabilecek. Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı aranmayacak. İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak.

Sözleşmeliye kadro son dakika Meclis gündeminde! Sözleşmeliye kadro şartları neler, ne zaman yasalaşacak, son durum nedir?

Yurt dışında eğitim veya görevlendirme, harcırah alma, arazi tazminatı alma, yemek ücreti yardımından faydalanma hakkına kavuşacak. Sözleşmenin personel tarafından feshi halinde iş sonu tazminatı ödenmemesi durumu son bulacak. Doğum sebebiyle sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin doğum sonrası kuruma dönüşlerinde kurumun takdiri durumu gerekmeyecek.

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