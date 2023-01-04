SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA 2023: Verilecek haklar belli oldu! Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek, şartları neler, 3+1 nedir?

Sözleşmeliye kadro son dakika Meclis'te yerini aldı. Sözleşmeliye Kadro Şöleni sırasında konuşma yapan Başkan Erdoğan müjdeyi verdi. Kadroya geçen 500 bin personel alacakları haklara 2023 yılı ile birlikte kavuşuyor. Sözleşmeli personele kadro kimleri kapsıyor, şartları neler, 3+1 ne demek gibi sorular açıklamanın ardından araştırılmaya başladı. Bu hafta yapılacak görüşmelerin ardından yasalaşma süreci başlayacak. Peki, Sözleşmeli personele kadro ne zaman yasalaşır ve Resmi Gazete'de yayımlanır? İşte, düzenlemenin detayları ve taslağı hakkında merak edilenler…