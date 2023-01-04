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Haberler Yaşam SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA 2023: Verilecek haklar belli oldu! Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek, şartları neler, 3+1 nedir?
Giriş Tarihi: 04.01.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 09:54

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA 2023: Verilecek haklar belli oldu! Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek, şartları neler, 3+1 nedir?

Sözleşmeliye kadro son dakika Meclis'te yerini aldı. Sözleşmeliye Kadro Şöleni sırasında konuşma yapan Başkan Erdoğan müjdeyi verdi. Kadroya geçen 500 bin personel alacakları haklara 2023 yılı ile birlikte kavuşuyor. Sözleşmeli personele kadro kimleri kapsıyor, şartları neler, 3+1 ne demek gibi sorular açıklamanın ardından araştırılmaya başladı. Bu hafta yapılacak görüşmelerin ardından yasalaşma süreci başlayacak. Peki, Sözleşmeli personele kadro ne zaman yasalaşır ve Resmi Gazete'de yayımlanır? İşte, düzenlemenin detayları ve taslağı hakkında merak edilenler…

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA 2023: Verilecek haklar belli oldu! Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek, şartları neler, 3+1 nedir?

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi Meclis'te yerini aldı. Yasa teklifi bu hafta görüşülecek. Meclis öncesinde Memur-SEN tarafından düzenlenen şölende Başkan Erdoğan tarafından sözleşmelinin alacağı haklardan bahsedildi. Sözleşmeliye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor, 3+1 ne demek soruları yanıt aramaya başladı. 500 bin personel kadroya geçmenin mutluluğunu yaşıyor. İşte, sözleşmeli personele kadro son dakika haberleri…

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA 2023: Verilecek haklar belli oldu! Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek, şartları neler, 3+1 nedir?

SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADRODA!

Sözleşmeliye Kadro Şöleni ATO Congresium'da düzenlendi. Programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu:

"Bugün burada sözleşmeliden kadroya geçen siz kardeşlerimizin sevincine ortak olmak üzere bir aradayız. Kısa süre önce yaptığımız açıklamayla farklı kurumlarda çalışan yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelimizin kadro beklentilerine cevap verdik.

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SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA 2023: Verilecek haklar belli oldu! Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek, şartları neler, 3+1 nedir?

Bu kapsamda 4C'den 4B'ye geçenler, mahalli idareler personeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, 50D'li araştırma görevlileri, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları gibi geniş bir alandaki sözleşmeli personelimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretiyoruz. Artık bu personelimiz de diğer kadrolu kamu görevlileri gibi sözleşmelerinin yenilenmemesi ihtimaliyle karşılaşmayacak."

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA 2023: Verilecek haklar belli oldu! Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek, şartları neler, 3+1 nedir?

SÖZLEŞMELİYE KADRO DETAYLARI AKTARILDI

"Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Kurumlar arası yer değiştirme hakkını kullanabilecek. Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı aranmayacak. İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak.

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA 2023: Verilecek haklar belli oldu! Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek, şartları neler, 3+1 nedir?

Yurt dışında eğitim veya görevlendirme, harcırah alma, arazi tazminatı alma, yemek ücreti yardımından faydalanma hakkına kavuşacak. Sözleşmenin personel tarafından feshi halinde iş sonu tazminatı ödenmemesi durumu son bulacak. Doğum sebebiyle sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin doğum sonrası kuruma dönüşlerinde kurumun takdiri durumu gerekmeyecek.

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