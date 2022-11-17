Sözleşmeliye kadro son durum 2022: Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 550 bin sözleşmeli personel için son viraj!

Sözleşmeliye kadro son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kamuda sözleşmeli olarak çalışan yüzbinlerce personelin merakla beklediği kadro çalışmasında sona gelindi. Kapsamı geçtiğimiz günlerde açıklanan sözleşmeliye kadro düzenlemesinin yakın bir tarihte Meclis'e gelmesi bekleniyor. Söz konusu düzenleme ile 550 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçiş yapacak. Bu kapsamda sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak soruları yanıt arıyor. Peki, Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler, kapsamı nedir? İşte, 2022 Sözleşmeliye kadro son dakika gelişmeleri.