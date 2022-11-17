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Haberler Yaşam Sözleşmeliye kadro son durum 2022: Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 550 bin sözleşmeli personel için son viraj!
Giriş Tarihi: 17.11.2022 15:20 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 15:20

Sözleşmeliye kadro son durum 2022: Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 550 bin sözleşmeli personel için son viraj!

Sözleşmeliye kadro son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kamuda sözleşmeli olarak çalışan yüzbinlerce personelin merakla beklediği kadro çalışmasında sona gelindi. Kapsamı geçtiğimiz günlerde açıklanan sözleşmeliye kadro düzenlemesinin yakın bir tarihte Meclis'e gelmesi bekleniyor. Söz konusu düzenleme ile 550 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçiş yapacak. Bu kapsamda sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak soruları yanıt arıyor. Peki, Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler, kapsamı nedir? İşte, 2022 Sözleşmeliye kadro son dakika gelişmeleri.

Sözleşmeliye kadro son durum 2022: Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 550 bin sözleşmeli personel için son viraj!

Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları belirleyici oluyor. Bakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde düzenlemenin kapsamını açıklamıştı. Kamuda sözleşmeli olarak çalışan personelin kadroya geçmeleri için hazırlanan çalışmanın sonuna gelindi. Kısa süre içerisinde açıklanması beklenen sözleşmeliye kadro düzenlemesi ile 600 bine yakın 4B'li sözleşmeli personele kadro yolu açılacak. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte Sözleşmeliye kadro son durum ve gelişmeler…

Sözleşmeliye kadro son durum 2022: Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 550 bin sözleşmeli personel için son viraj!

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 2022: TARİH BELLİ OLDU

Yaklaşık 550 bin sözleşmelinin beklediği sözleşmeliye kadro düzenlemesinin önümüzdeki hafta veya en geç ay sonuna kadar Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli memurun kadroya geçişi düzenlemesinin çıkış tarihi ile ilgili bilgi verdi:

"Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz."

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Sözleşmeliye kadro son durum 2022: Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 550 bin sözleşmeli personel için son viraj!

SÖZLEŞMELİYE KADRO ÇIKTI MI, SON DURUM NEDİR?

Şu anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarında ilk sırada sözleşmeli personelin kadroya geçişi yer alıyor. Konuyla ilgili son olarak kapsam belirlendi. Uygulama ile kamuda sözleşmeli olarak çalışan 4B'li personel 4A'lı olarak kadroya geçecek.

Sözleşmeliye kadro son durum 2022: Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 550 bin sözleşmeli personel için son viraj!

Ayrıca geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Başkan Erdoğan da konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak.

Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."

Sözleşmeliye kadro son durum 2022: Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 550 bin sözleşmeli personel için son viraj!

SÖZLEŞMELİYE KADRO NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre; sözleşmeli memura kadro düzenlemesi ile hem sosyal hem mali haklar değişecek. Tayin, görevde yükselme, kademe ve derece ilerlemesi, mazerete dayalı yer değiştirme gibi sorunlar çözüme kavuşturulacak.

Sözleşmeli personele de eş durumu ve sağlık nedeniyle yer değişikliği gibi memurlara tanınan haklar aynen tanınacak. Böylece ailelerin ayrı kalmasının önüne geçilmiş olacak.

Sözleşmeli personel görevde yükselme sınavlarına girebilecek. Böylece kademe ve derece ilerlemesi haklarına sahip olabilecek. Bunun yanı sıra izin haklarının devredilmesi, yönetici pozisyonlarında istihdam gibi haklar da verilmiş olacak. Kurumlar arası yer değişikliği hakkı da bulunacak.

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