SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 26 ARALIK 2022: Yasa bugün Meclis’e gidiyor! Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Kamuda görev alan sözleşmeli memurun kadroya geçmesi için çalışmalarda son adım atılıyor. Sözleşmeliye kadro son durum 500 bin çalışanın gündemindeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde çalışma bitti ve Başkan Erdoğan'a sunuldu. Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmanın Meclis'e gelmesi bekleniyor. Gözler, bugün açıklanacak Kabine Toplantısı kararlarında. Peki, sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman Meclis'e gelecek, şartlar neler, kimleri kapsıyor? İşte, 2022 sözleşmeliye kadro son durum, kapsamı ve şartları hakkında merak edilenler…