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Haberler Yaşam SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 26 ARALIK 2022: Yasa bugün Meclis'e gidiyor! Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 26.12.2022 11:49 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 11:49

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 26 ARALIK 2022: Yasa bugün Meclis'e gidiyor! Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Kamuda görev alan sözleşmeli memurun kadroya geçmesi için çalışmalarda son adım atılıyor. Sözleşmeliye kadro son durum 500 bin çalışanın gündemindeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde çalışma bitti ve Başkan Erdoğan'a sunuldu. Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmanın Meclis'e gelmesi bekleniyor. Gözler, bugün açıklanacak Kabine Toplantısı kararlarında. Peki, sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman Meclis'e gelecek, şartlar neler, kimleri kapsıyor? İşte, 2022 sözleşmeliye kadro son durum, kapsamı ve şartları hakkında merak edilenler…

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 26 ARALIK 2022: Yasa bugün Meclis’e gidiyor! Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro şartları tek tek Bakan Bilgin tarafından aktarılmıştı. Düzenlemede çalışma son halini aldı. TBMM'ye sunulması beklenen düzenlemenin Meclis'e gelişi son adım olacak. 500 bine yakın memur, öğretmen, sağlık personeli ve daha birçok mesleki alan yapılacak açıklamaya odaklandı. Sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis'e gelecek, kimleri kapsıyor gibi sorular yanıt aramaya devam ediyor. Kabine Toplantısı kararları bekleniyor. Peki, sözleşmeli personele kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte, sözleşmeliye kadro son durum gelişmeleri…

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 26 ARALIK 2022: Yasa bugün Meclis’e gidiyor! Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: BUGÜN MECLİS'E Mİ GELİYOR?

Bakan Bilgin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada düzenlemenin Meclis tarihini aktardı:

"Geçtiğimiz sene kamu çalışanlarımıza enflasyonun üzerinde bir artış yaptık. Bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Yılbaşından hemen önce ya da sonra hemen paylaşırız. Kamu çalışanlarımız için yaptığımız çok önemli bir şey var.

Talep edilirken çok konuşuluyordu ama çözülünce pek konuşulmuyor. O da şu, yaklaşık 550 bin sözleşmeli personellerimizi kadroya geçirdik. Yasa, Meclis'e bu hafta gidecek; yarın (26 Aralık Pazartesi) inşallah göndereceğiz."

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SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 26 ARALIK 2022: Yasa bugün Meclis’e gidiyor! Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de yaptığı açıklama ile sözleşmeliye kadro son durumu bildirdi:

Bizim bir hizmet alanımız da Sosyal Güvenlik, Sağlık Sigortası sistemidir. Sağlık Sigortası Sistemi'ne alınmayan kimse yoktur. İlaç tıbbi malzeme konusunda alabildiğine otoriteler tarafından onaylanmış her ilacı kapsam altına alıyoruz. Kampanyalar yapan var. Kaynağı, sömürü kaynağı olarak görenler var geçit vermiyorum.

Toplu sözleşmede kayıt altına aldığımız bir düzenlemede sözleşmeli personelin kadroya alınması. 4b-4c-4d'lilerin her tür olursa olsun, kamuda eskiden kalan 32 tür personel var. Bunların hepsini disiplin altına alıyoruz. Öğretmeni alıyoruz. Hemen kadroya geçiyorlar. Yaklaşık 500 bine yaklaşacak sayı gündemde.

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 26 ARALIK 2022: Yasa bugün Meclis’e gidiyor! Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Çalışma teknik olarak bitti. İrade Meclis'imizin. Çalışmanın reform niteliğinde olduğunun altını çizmek isterim. Çalışmalar içerisinde istihdamı destekleyecek bir projemiz var. Bu proje ilk defa uygulanan bir projedir. İşletmelere diyoruz, elimizde çeşitli fonlar var. Bütün paraları sanayide, istihdam sürecine dönüştürelim. Birçok ilde uygulamaya kondu. 500 işçi veriyoruz, parasını fondan veriyoruz ama şartı '6 ay parasını biz verirsek, sen 2 yıl çalıştıracaksın' diyoruz. Sanayide nitelikli işgücü yetiştirecek proje geliştiriyoruz.

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 26 ARALIK 2022: Yasa bugün Meclis’e gidiyor! Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Kurumsal işletmelere de beyaz bayrak vereceğiz. Burada düzgün iş örgütlü işyeri haline dönüştüreceğiz. Sendikalaşmaya karşı işverenleri işyerlerini teşhir etmiş olacağız. Önümüzdeki sorunlardan biri geçici işçiler meselesi. Önemli bir meseledir. Bu sorunu çözüyoruz. Bu sorun çalışmasını bitirdim. İnşallah bu ay içerisinde Meclis'e intikal eder.

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