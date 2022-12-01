SÖZLEŞMELİYE KADRO AÇIKLAMASI: Madde madde duyuruldu! Sözleşmeliye kadro şartları nelerdir, kimleri kapsıyor, 3+1 dahil mi, ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Düzenleme için yürütülen çalışmada 657 sayılı yasanın 4. maddesinin b bendi gereğince çalışan personelin kadrosu ele alındı. Bu düzenleme ile kamu personelinin 4A kadrosuna geçmesi sağlanacak."Sözleşmeliye kadro şartları nelerdir, kimleri kapsıyor, 3+1 dahil mi, ne zaman açıklanacak?" soruları ise bu kapsamda yanıt arıyor. Taslak metnin tamamlandığı düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmasının ardından Meclis'e gelecek ve onay alması halinde yasalaşacak.