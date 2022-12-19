SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 19 ARALIK 2022: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, hangi kurumları?

Sözleşmeliye kadro Bakan Bilgin açıklamaları sıklıkla araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz hafta TBMM'de EYT, 90 bin taşerona kadro ve sözleşmeliye kadro hakkında açıklamalarda bulunmuştu. 500 bine yakın sözleşmelinin kadroya alınacağı açıklanırken, içlerinde öğretmenlerin de olacağı açıklandı. Bu noktada, sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumları sorusuna yanıt arıyor. En son 2013 yılında böyle bir kadroya dahil etme süreci yaşanmıştı. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, Meclis'e ne zaman gelecek? İşte sözleşmeliye kadro son durum hakkında detaylar…