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Haberler Yaşam SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 19 ARALIK 2022: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, hangi kurumları?
Giriş Tarihi: 19.12.2022 07:52 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 07:52

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 19 ARALIK 2022: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, hangi kurumları?

Sözleşmeliye kadro Bakan Bilgin açıklamaları sıklıkla araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz hafta TBMM'de EYT, 90 bin taşerona kadro ve sözleşmeliye kadro hakkında açıklamalarda bulunmuştu. 500 bine yakın sözleşmelinin kadroya alınacağı açıklanırken, içlerinde öğretmenlerin de olacağı açıklandı. Bu noktada, sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumları sorusuna yanıt arıyor. En son 2013 yılında böyle bir kadroya dahil etme süreci yaşanmıştı. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, Meclis'e ne zaman gelecek? İşte sözleşmeliye kadro son durum hakkında detaylar…

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 19 ARALIK 2022: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, hangi kurumları?

Sözleşmeliye kadro son durum 19 Aralık 2022 tarihinde de araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis'te yaptığı açıklamalarla 500 bin kişinin sözleşmeliye geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Bu noktada, sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak sorusu yanıt aranıyor. İşte detaylar…

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 19 ARALIK 2022: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, hangi kurumları?

BAKAN BİLGİN'DEN SÖZLEŞMELİYE KADRO AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de yaptığı açıklama ile sözleşmeliye kadro son durumu bildirdi. Konuşma şu şekilde:

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SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 19 ARALIK 2022: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, hangi kurumları?

Bizim bir hizmet alanımız da Sosyal Güvenlik, Sağlık Sigortası sistemidir. Sağlık Sigortası Sistemi'ne alınmayan kimse yoktur. İlaç tıbbi malzeme konusunda alabildiğine otoriteler tarafından onaylanmış her ilacı kapsam altına alıyoruz. Kampanyalar yapan var. Kaynağı, sömürü kaynağı olarak görenler var geçit vermiyorum. Toplu sözleşmede kayıt altına aldığımız bir düzenlemede sözleşmeli personelin kadroya alınması. 4b-4c-4d'lilerin her tür olursa olsun, kamuda eskiden kalan 32 tür personel var. Bunların hepsini disiplin altına alıyoruz. Öğretmeni alıyoruz. Hemen kadroya geçiyorlar. Yaklaşık 500 bine yaklaşacak sayı gündemde.

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 19 ARALIK 2022: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, hangi kurumları?

Çalışma teknik olarak bitti. İrade Meclis'imizin. Çalışmanın reform niteliğinde olduğunun altını çizmek isterim. Çalışmalar içerisinde istihdamı destekleyecek bir projemiz var. Bu proje ilk defa uygulanan bir projedir. İşletmelere diyoruz, elimizde çeşitli fonlar var. Bütün paraları sanayide, istihdam sürecine dönüştürelim. Birçok ilde uygulamaya kondu. 500 işçi veriyoruz, parasını fondan veriyoruz ama şartı '6 ay parasını biz verirsek, sen 2 yıl çalıştıracaksın' diyoruz. Sanayide nitelikli işgücü yetiştirecek proje geliştiriyoruz.

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 19 ARALIK 2022: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, hangi kurumları?

Kurumsal işletmelere de beyaz bayrak vereceğiz. Burada düzgün iş örgütlü işyeri haline dönüştüreceğiz. Sendikalaşmaya karşı işverenleri işyerlerini teşhir etmiş olacağız. Önümüzdeki sorunlardan biri geçici işçiler meselesi. Önemli bir meseledir. Bu sorunu çözüyoruz. Bu sorun çalışmasını bitirdim. İnşallah bu ay içerisinde Meclis'e intikal eder.

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