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Giriş Tarihi: 18.10.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 16:37

Sözleşmeliye kadro taslağı şekilleniyor! 2022 Sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman gelecek, şartları neler? İşte son durum

Sözleşmeliye kadro taslağı son dakika gelişmeleriyle takip ediliyor. Bakan Bilgin'in çalışmalar arasında ilk sırayı verdiği sözleşmeli personelin kadroya geçişi hakkında çalışmalar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-SEN ortak çalışmaları ile çözülmeye çalışılan sözleşmeli kadro 3+1 formülü ile gündeme gelmişti. Açıklamalar ile takip edilen düzenlemenin yaklaşık 600 bin personeli ilgilendirdiği biliniyor. Peki, sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman gelecek, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, 2022 sözleşmeliye kadro son durum!

Sözleşmeliye kadro taslağı şekilleniyor! 2022 Sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman gelecek, şartları neler? İşte son durum

Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek sorusu bir süredir yanıt arayan sorular arasında. Bakan Vedat Bilgin ve Memur-Sen arasında gerçekleşen toplantılar sonucunda kamu bütünlüğünü sağlamak amacıyla sözleşmeli personelin kadroya geçişi değerlendiriliyor. Sözleşmeliye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor soruları kamuda çalışan sözleşmelilerin en çok araştırdığı konular arasında. İşte, sözleşmeliye kadro son durum 2022…

Sözleşmeliye kadro taslağı şekilleniyor! 2022 Sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman gelecek, şartları neler? İşte son durum

SÖZLEŞMELİYE KADRO TASLAĞI ŞEKİLLENİYOR!

Kamuda sözleşmeli olarak çalışan yaklaşık 600 bin personelin kadroya geçmesiyle ilgili sona gelindi. Teknik çalışmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iki taslak metin ile ilgili karar verilecek. Bu kapsamda son değerlendirmeleri yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, geçtiğimiz günlerde Bakanlık'ta bir araya geldi. Toplantıda, Memur-Sen yönetiminin sözleşmelilere kadro konusundaki raporlarını sunacağı ve bu konuda taleplerini dile getirdiği öğrenildi.

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Sözleşmeliye kadro taslağı şekilleniyor! 2022 Sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman gelecek, şartları neler? İşte son durum

Taşeron işçiler, EYT, geçici ve mevsimlik işçilerle ilgili çalışmalarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda 550 bin civarındaki sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla ilgili süreci de devam ettiriyor.

Hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan 6. Dönem Toplu Sözleşmeyle hüküm altına alınan sözleşmeli kamu çalışanlarıyla ilgili düzenlemede sona yaklaşıldı.

Sözleşmeliye kadro taslağı şekilleniyor! 2022 Sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman gelecek, şartları neler? İşte son durum

"KADRO İŞ BARIŞINA VE VERİMLİLİĞE KATKI SAĞLADI"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, 300 bini öğretmen, sağlık personeli ve din görevlisi olmak üzere kamuda 550 bin civarında sözleşmeli personel bulunduğunu söyledi.

Sözleşmeliye kadro taslağı şekilleniyor! 2022 Sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman gelecek, şartları neler? İşte son durum

Bu personelin yıllardır kadrolu çalışanlarla aynı işleri yaptığını belirten Tonbul, şunları kaydetti:

"Temel talebimiz, kamudaki sözleşmeli çalışanların kadroya alınması. Geçmişte bu konuda adımlar atıldı. 2011 ve 2013'te 4/B'li sözleşmeli personel kadroya alındı. Bu, kamu maliyesine hiçbir yük getirmediği gibi, iş barışına ve kamunun verimliliğine katkı sağladı. Bu dönemde de süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın bütün sözleşmeli personelin güvenceli istihdama kavuşturulmasını istiyoruz. Bununla birlikte, TEDAŞ, Türkiye Şeker Fabrikaları ve benzeri kurum ve kuruluşlara işçi statüsünde alınan ancak memurların yapması gereken işleri yapan işçilerin de (mühendis, mimar, avukat vb) memur kadrosuna geçirilmesini talep ediyoruz."

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