Sözleşmeliye kadro taslağı son dakika gelişmeleriyle takip ediliyor. Bakan Bilgin'in çalışmalar arasında ilk sırayı verdiği sözleşmeli personelin kadroya geçişi hakkında çalışmalar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-SEN ortak çalışmaları ile çözülmeye çalışılan sözleşmeli kadro 3+1 formülü ile gündeme gelmişti. Açıklamalar ile takip edilen düzenlemenin yaklaşık 600 bin personeli ilgilendirdiği biliniyor. Peki, sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman gelecek, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, 2022 sözleşmeliye kadro son durum!