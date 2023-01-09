Sözleşmeliye kadro taslağı Meclis gündeminde yerini aldı! 2023 Sözleşmeliye kadro şartları neler, ne zaman yasalaşacak? Kabine kararları bekleniyor

Sözleşmeliye kadro taslağı Meclis gündeminde yerini aldı. Bakan Bilgin tarafından TBMM'ye sunulduğu açıklanan kanun teklifi yasalaşmayı bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-SEN'in ortak çalışmaları ile yürütülen süreçte taslak metin binlerce sözleşmelinin gündeminde yer aldı. Yasa süreci Resmi Gazete ile tamamlanacak. Bugün gerçekleşecek kabine toplantısı ile sözleşmeli personele kadro son dakika haberlerinin alınması bekleniyor. Peki, sözleşmeliye kadro şartları neler, ne zaman verilecek, hangi tarihte yürürlüğe girecek? İşte, son durum…