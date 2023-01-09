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Haberler Yaşam Sözleşmeliye kadro taslağı Meclis gündeminde yerini aldı! 2023 Sözleşmeliye kadro şartları neler, ne zaman yasalaşacak? Kabine kararları bekleniyor
Giriş Tarihi: 09.01.2023 08:25 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 08:25

Sözleşmeliye kadro taslağı Meclis gündeminde yerini aldı! 2023 Sözleşmeliye kadro şartları neler, ne zaman yasalaşacak? Kabine kararları bekleniyor

Sözleşmeliye kadro taslağı Meclis gündeminde yerini aldı. Bakan Bilgin tarafından TBMM'ye sunulduğu açıklanan kanun teklifi yasalaşmayı bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-SEN'in ortak çalışmaları ile yürütülen süreçte taslak metin binlerce sözleşmelinin gündeminde yer aldı. Yasa süreci Resmi Gazete ile tamamlanacak. Bugün gerçekleşecek kabine toplantısı ile sözleşmeli personele kadro son dakika haberlerinin alınması bekleniyor. Peki, sözleşmeliye kadro şartları neler, ne zaman verilecek, hangi tarihte yürürlüğe girecek? İşte, son durum…

Sözleşmeliye kadro taslağı Meclis gündeminde yerini aldı! 2023 Sözleşmeliye kadro şartları neler, ne zaman yasalaşacak? Kabine kararları bekleniyor

Sözleşmeliye kadro son dakika haberleri bugün yapılacak Kabine Toplantısı ile gündemdeki yerini aldı. Yeni yılın yasa sürecinde yerini alacak ilk çalışmalardan olan sözleşmeli personele kadro düzenlemesi Meclis masasında yerini aldı. Sözleşmeliye kadro taslağı, şartları, kapsamı, 3+1 formülü kanun teklifi ile değerlendiriliyor. Yürürlük tarihi Resmi Gazete duyurusu ile birlikte başlayacak. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek, hangi tarihte yürürlüğe girecek ve yasalaşacak? İşte, detaylar…

Sözleşmeliye kadro taslağı Meclis gündeminde yerini aldı! 2023 Sözleşmeliye kadro şartları neler, ne zaman yasalaşacak? Kabine kararları bekleniyor

"MECLİS'E İNTİKAL ETTİ"

Bakan Bilgin çalışmanın Meclis takviminde yerini aldığını aktardı:

"Sözleşmeli personelin kadroya geçiş süreci Meclis'e intikal etti. 500 binden fazla çalışanı kapsayan bir düzenleme bu."

9 Ocak 2023 tarihli Kabine Toplantısı ile son durumun aktarılması bekleniyor.

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Sözleşmeliye kadro taslağı Meclis gündeminde yerini aldı! 2023 Sözleşmeliye kadro şartları neler, ne zaman yasalaşacak? Kabine kararları bekleniyor

SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADRODA!

Sözleşmeliye Kadro Şöleni ATO Congresium'da düzenlendi. Programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu:

"Bugün burada sözleşmeliden kadroya geçen siz kardeşlerimizin sevincine ortak olmak üzere bir aradayız. Kısa süre önce yaptığımız açıklamayla farklı kurumlarda çalışan yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelimizin kadro beklentilerine cevap verdik.

Sözleşmeliye kadro taslağı Meclis gündeminde yerini aldı! 2023 Sözleşmeliye kadro şartları neler, ne zaman yasalaşacak? Kabine kararları bekleniyor

Bu kapsamda 4C'den 4B'ye geçenler, mahalli idareler personeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, 50D'li araştırma görevlileri, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları gibi geniş bir alandaki sözleşmeli personelimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretiyoruz. Artık bu personelimiz de diğer kadrolu kamu görevlileri gibi sözleşmelerinin yenilenmemesi ihtimaliyle karşılaşmayacak."

Sözleşmeliye kadro taslağı Meclis gündeminde yerini aldı! 2023 Sözleşmeliye kadro şartları neler, ne zaman yasalaşacak? Kabine kararları bekleniyor

SÖZLEŞMELİYE KADRO DETAYLARI AKTARILDI

"Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Kurumlar arası yer değiştirme hakkını kullanabilecek. Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı aranmayacak. İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak.

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