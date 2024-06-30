Spor eğitmenine evli sevgili dayağı! "20 bin vermezsen..."

İstanbul Sarıyer'de özel bir okulda spor eğitmenliği yapan ve aynı zamanda Güney Afrikalı sporcu olan Tarryn W. (39) 2022 yılında Hakan A. (37) isimli kişi ile sevgili oldu. İlişkilerinin 4. Ayında Hakan A'nın evli ve çocuklarının olduğunu öğrenen sporcu ayrılmak istedi. Durumu kabullenmek istemeyen adam Tarryn W'nin Beşiktaş'taki evine giderek kadını darp etti.