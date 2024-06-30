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Spor eğitmenine evli sevgili dayağı! "20 bin vermezsen..."
Giriş Tarihi: 30.06.2024 06:53
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
06:53
Spor eğitmenine evli sevgili dayağı! "20 bin vermezsen..."
Sarıyer'deki bir okulda spor eğitmeni olan Güney Afrikalı sporcu Tarryn W. Bir süredir birlikte olduğu Hakan A'nın evli olduğunu öğrendikten sonra ayrılmak istedi. Durumu kabullenemeyen adam kadını önce darp etti, ardından da hakaret içerikli mesajlar gönderdi. Yaşananlara dayanamayan Tarryn W'nin şikayeti üzerine savcılığın başlattığı soruşturma tamamlandı. Şüpheli Hakan A. Hakkında 2 yıl istemiyle dava açıldı.