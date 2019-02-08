Spor salonlarından komik manzaralar

Spor salonları bir sürü eğlenceli detayı barındırır, onlarla karşılaştığınızda spor yaparak değil ama kahkaha atarak six pack yapabilirsiniz. Bir daha ki sefere spor salonuna gittiğinizde etrafınıza daha dikkatli bakın. Sizi şaşkına çevirecek eğlenceli olaylarla karşılaşabilirsiniz. Spor salonunda kaydedilmiş bu görüntüler eminiz birçoğunuzu gülme krizine sokacak. İşte spor salonlarında yaşanan en garip anlardan bazıları... Topuklu ayakkabı ile ağır kaldıran bir kadın... Spor yaparken gazete okumayı ihmal etmeyen bir adam.