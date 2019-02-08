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salonlarından komik manzaralar

Giriş Tarihi: 08.02.2019 11:55 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 13:11
Spor salonlarından komik manzaralar

salonları bir sürü eğlenceli detayı barındırır, onlarla karşılaştığınızda spor yaparak değil ama kahkaha atarak six pack yapabilirsiniz.

Spor salonlarından komik manzaralar

Bir daha ki sefere salonuna gittiğinizde etrafınıza daha dikkatli bakın.

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Spor salonlarından komik manzaralar

Sizi şaşkına çevirecek eğlenceli olaylarla karşılaşabilirsiniz.

Spor salonlarından komik manzaralar

salonunda kaydedilmiş bu görüntüler eminiz birçoğunuzu gülme krizine sokacak.

Spor salonlarından komik manzaralar

İşte salonlarında yaşanan en garip anlardan bazıları...

Spor salonlarından komik manzaralar

Topuklu ayakkabı ile ağır kaldıran bir kadın...

Spor salonlarından komik manzaralar

yaparken gazete okumayı ihmal etmeyen bir adam.

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