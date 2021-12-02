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Haberler Yaşam Spotify Wrapped 2021 yayınlandı: Spotify Wrapped özet listesine nasıl ve nereden bakılır? Spotify en çok dinlediğim şarkılar özeti 2021
Giriş Tarihi: 02.12.2021 10:20 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 10:20

Spotify Wrapped 2021 yayınlandı: Spotify Wrapped özet listesine nasıl ve nereden bakılır? Spotify en çok dinlediğim şarkılar özeti 2021

Dünyanın en çok kullanılan müzik platformu Spotify, her senenin sonuna doğru yılın enleri listesini açıklıyor. Spotify Wrapped olarak bilinen yıl özeti bu sene de Aralık ayıyla birlikte yayınlandı. Kullanıcılar, kendi Spotify üzerinden en çok dinlediği şarkıcıları ve yıl özetini görebiliyor. Bu noktada binlerce kullanıcı, Spotify 2021 özet listesine nasıl ve nereden bakılır? Spotify en çok dinlediğim şarkılar özeti 2021 araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Spotify Wrapped 2021 nasıl bakılır? Spotify 2021 özet listesine nasıl ve nereden bakılır? İşte Spotify en çok dinlediğim şarkılar özeti 2021

Spotify Wrapped 2021 yayınlandı: Spotify Wrapped özet listesine nasıl ve nereden bakılır? Spotify en çok dinlediğim şarkılar özeti 2021

Dünyanın en çok tercih edilen müzik uygulaması Spotify her yılsonuna doğru Spotify Wrapped adı altında özet listesi yayınlıyor. Kullanıcılar özet listelerine ise oldukça ilgi gösteriyor. Kullanıcılar Spotify Wrapped özelliğini kullanarak, 2021 yılına ait özet listesini görebiliyor. Aynı zamanda 'kaçırdığın hit parçalar', 'yılın sanatçıları' gibi pek çok başlık altında müzik listelerine erişim sağlanabiliyor. Peki, Spotify Wrapped nereden bakılır? Spotify 2020 özet listesine nasıl bakılır? İşte Spotify Wrapped 2021 görüntüleme ekranı

SPOTİFY WRAPPED 2021 NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Spotify Wrapped sayesinde kullanıcılar Spotify'da ne kadar zaman geçirdiğini, en çok hangi şarkıları dinlediğini, en çok hangi sanatçıları dinlediğini, yeni keşfettiği sanatçılara kadar detayları öğrenebiliyor. Wrapped ayrıca kullanıcıların mevsimlere göre değişen müzik anlayışını ve son on yılda yayınlanan albümler arasından yıllara göre en çok kimleri ne kadar dinlendiğini de gösteriyor.

Peki, Spotify Wrapped nasıl bakılır?

İşte detaylar;

Spotify Wrapped 2021 yayınlandı: Spotify Wrapped özet listesine nasıl ve nereden bakılır? Spotify en çok dinlediğim şarkılar özeti 2021

"SPOTIFY 2021 ÖZETİN" NASIL BAKILIR?

Spotify 2021 Özetin adlı deneyimi kullanıcılarına sundu. 2021 yılına dair dinleme verilerini gösteriyor. Böylece kullanıcılar, 2021 yılında en çok dinledikleri ve keşfettikleri şarkı, albüm, sanatçı ve podcast yayınlarına erişebiliyor.

2021 yılında en çok dinlediğiniz favori sanatçı kimdi? Yılın her mevsiminde en çok dinlediğiniz şarkı neydi? Spotify Kişisel "Özeti" için daha fazla bilgiye ulaşmak ve kendi özetinizi görmek için Spotify'ın uygulamasına girmeniz yeterli olacaktır.

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Spotify Wrapped 2021 yayınlandı: Spotify Wrapped özet listesine nasıl ve nereden bakılır? Spotify en çok dinlediğim şarkılar özeti 2021

Kullanıcılar bu ekrana ise şu adımlar üzerinden ulaşabiliyor;

Pek çok mobil cihazda Spotify uygulaması açıldıktan sonra ekran karşısına çıkan 2021 özeti, görülmemesi durumunda ise "Ara" bölümüne "2021" yazdıktan sonra kolayca bulunabiliyor.

Spotify Wrapped 2021 yayınlandı: Spotify Wrapped özet listesine nasıl ve nereden bakılır? Spotify en çok dinlediğim şarkılar özeti 2021

Masaüstünde ise "Gözat" butonuna basıldıktan sonra "2021 Özeti" ekranına ulaşmak mümkün olabilecek.

Sonrasında ise kişiselleştirilmiş çalma listesi üzerinden favori sanatçı ve albümlerinizi yeniden keşfedebilir ya da bu sene Spotify'da en çok dinlenen şarkılara göz atabilirsiniz! Unutmayın, Kişisel 2021 Özeti (Wrapped) paylaşım kartınız ile sonuçlarınızı Instagram, Twitter, Snapchat ve Facebook üzerinden kolayca paylaşabilirsiniz.''

Spotify Wrapped 2021 yayınlandı: Spotify Wrapped özet listesine nasıl ve nereden bakılır? Spotify en çok dinlediğim şarkılar özeti 2021

SPOTİFY WRAPPED NEDİR?

Spotify bu sene, sadece Kişisel 'Özet' deneyimini hatırlatmakla kalmıyor, aynı zamanda 'On Yıllık Özetim' opsiyonu ile kullanıcıların on yıla uzanan dinleme verilerini de gösteriyor. Böylece kullanıcılar, 2019 ve on yıl boyunca en çok dinledikleri ve keşfettikleri şarkı, albüm, sanatçı ve podcast yayınlarına erişebilecek.

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