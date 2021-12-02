Spotify Wrapped 2021 yayınlandı: Spotify Wrapped özet listesine nasıl ve nereden bakılır? Spotify en çok dinlediğim şarkılar özeti 2021

Dünyanın en çok kullanılan müzik platformu Spotify, her senenin sonuna doğru yılın enleri listesini açıklıyor. Spotify Wrapped olarak bilinen yıl özeti bu sene de Aralık ayıyla birlikte yayınlandı. Kullanıcılar, kendi Spotify üzerinden en çok dinlediği şarkıcıları ve yıl özetini görebiliyor. Bu noktada binlerce kullanıcı, Spotify 2021 özet listesine nasıl ve nereden bakılır? Spotify en çok dinlediğim şarkılar özeti 2021 araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Spotify Wrapped 2021 nasıl bakılır? Spotify 2021 özet listesine nasıl ve nereden bakılır? İşte Spotify en çok dinlediğim şarkılar özeti 2021