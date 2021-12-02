Spotify Wrapped 2021 yayınlandı: Spotify Wrapped özet listesine nasıl ve nereden bakılır? Spotify en çok dinlediğim şarkılar özeti 2021

Dünyanın en çok tercih edilen müzik uygulaması Spotify her yılsonuna doğru Spotify Wrapped adı altında özet listesi yayınlıyor. Kullanıcılar özet listelerine ise oldukça ilgi gösteriyor. Kullanıcılar Spotify Wrapped özelliğini kullanarak, 2021 yılına ait özet listesini görebiliyor. Aynı zamanda 'kaçırdığın hit parçalar', 'yılın sanatçıları' gibi pek çok başlık altında müzik listelerine erişim sağlanabiliyor. Peki, Spotify Wrapped nereden bakılır? Spotify 2020 özet listesine nasıl bakılır? İşte Spotify Wrapped 2021 görüntüleme ekranı

SPOTİFY WRAPPED 2021 NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Spotify Wrapped sayesinde kullanıcılar Spotify'da ne kadar zaman geçirdiğini, en çok hangi şarkıları dinlediğini, en çok hangi sanatçıları dinlediğini, yeni keşfettiği sanatçılara kadar detayları öğrenebiliyor. Wrapped ayrıca kullanıcıların mevsimlere göre değişen müzik anlayışını ve son on yılda yayınlanan albümler arasından yıllara göre en çok kimleri ne kadar dinlendiğini de gösteriyor.

Peki, Spotify Wrapped nasıl bakılır?

İşte detaylar;