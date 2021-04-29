Sputnik V aşısı hangi ülkenin? Sputnik V aşısı ne kadar etkili, yan etkisi var mı?

Ülkemizde Koronavirüs'le mücadele kapsamında aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Tam kapanma sürecinde aşı uygulamalarını hızlandırmak amacıyla 50 milyon doz Sputnik V aşısı için anlaşma imzalandı. İlk sevkiyatın Mayıs ayı içinde geleceği duyuruldu. Bu haberin ardından vatandaşlar Sputnik V hangi ülkenin, güvenilir mi? diye merak etti. Ayrıca Sputnik V aşısı ne kadar etkili ve yan etkisi var mı soruları da aşı hakkında en çok merak edilen konular oldu. Aşının virus üzerindeki etkisi ve yan etkileri konusunda endişe duyan vatandaşlar için aşı hakkında detaylı açıklama haberimizde.