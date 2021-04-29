Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sputnik V aşısı hangi ülkenin? Yeni gelen Sputnik V aşısı ne kadar, yüzde kaç etkili, yan etkisi var mı?
Giriş Tarihi: 29.04.2021 10:57 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 13:45

hangi ülkenin? Yeni gelen Sputnik V aşısı ne kadar, yüzde kaç etkili, yan etkisi var mı?

Ülkemizde Koronavirüs'le mücadele kapsamında aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Tam kapanma sürecinde aşı uygulamalarını hızlandırmak amacıyla 50 milyon doz için anlaşma imzalandı. İlk sevkiyatın Mayıs ayı içinde geleceği duyuruldu. Bu haberin ardından vatandaşlar Sputnik V hangi ülkenin, güvenilir mi? diye merak etti. Ayrıca Sputnik V aşısı ve yan etkisi var mı soruları da aşı hakkında en çok merak edilen konular oldu. Aşının virus üzerindeki etkisi ve yan etkileri konusunda endişe duyan vatandaşlar için aşı hakkında detaylı açıklama haberimizde.

Sputnik V aşısı hangi ülkenin? Yeni gelen Sputnik V aşısı ne kadar, yüzde kaç etkili, yan etkisi var mı?

Dünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından aşılar hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 ay içinde 50 milyon doz için anlaşma imzalandığını ifade etti. İlk sevkiyatın ise Mayıs ayında gerçekleştirileceği duyuruldu. Bunun üzerine vatandaşlar , güvenilir mi? Sputnik V aşısı , yan etkisi var mı? gibi sorulara yanıt aradı.

Sputnik V aşısı hangi ülkenin? Yeni gelen Sputnik V aşısı ne kadar, yüzde kaç etkili, yan etkisi var mı?

SPUTNIK V HANGİ ÜLKENİN?

Rus aşısı olan Sputnik V ya da diğer adıyla Gam-COVID-Vac, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen Covid-19 aşısıdır. Soğuk Savaş dönemindeki uzay rekabetine atfen isimlendirilen aşı COVID-19'a karşı tescil edilen ilk aşıdır. Türkiye, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecek. Ayrıca bu aşının ülkemizde üretilmesi için de teknoloji transferi yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sputnik V aşısı hangi ülkenin? Yeni gelen Sputnik V aşısı ne kadar, yüzde kaç etkili, yan etkisi var mı?

SPUTNIK V AŞISI ÖZELLİKLERİ

60'ın üzerinde ülkede kullanım izni bulunan , vektör aşı olarak biliniyor. Vektör aşılar, çok düşük sıcaklıklarda depolanmaya gerek olmadığı için mRNA aşılarına kıyasla nakliye açısından daha avantajlıdır. Vektör aşıda, inaktif virüsler gibi olan zararsız canlı virüsler, koronavirüsün insan hücrelerine girmek için kullandığı spike proteinlerinin genetik kodunu vücuda iletiyor.

Sputnik V aşısı hangi ülkenin? Yeni gelen Sputnik V aşısı ne kadar, yüzde kaç etkili, yan etkisi var mı?

SPUTNIK V NASIL ÇALIŞIR?

Aşılanmış kişinin vücudu, bu kodları yabancı maddeler olarak tanıyarak bağışıklık sağlamak için antikor ve spesifik T hücreleri oluşturacak şekilde reaksiyona giriyor. Bunun yanı sıra, Sputnik V ile ilgili farklı olan şey, ilk ve ikinci dozlar için iki farklı tür adenovirüsün kullanılması. Sputnik V dozlarında, rAd26 ve rAd5 tipi virüsler kullanılıyor. Bu kombinasyonla amaçlanan, vücudun ilk seferde düşük seviyede bağışıklık üretme riskine karşı etkiyi arttırmak.

Sputnik V aşısı hangi ülkenin? Yeni gelen Sputnik V aşısı ne kadar, yüzde kaç etkili, yan etkisi var mı?

SPUTNIK V AŞISI NE KADAR ETKİLİ?

Aşının etkililik oranı son çalışmalara göre yüzde 97,6 olarak tespit edilmiştir. Bu rakam, aşılanan 3,8 milyon kişiden elde edilen verilerle ortaya çıkmıştır. İki dozu da alan kişilerde aşı etkinlik oranı yüzde 97,6'dır.

SON DAKİKA