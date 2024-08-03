Squid Game 2. sezon bekleyenlere müjde, fragman yayınlandı! Netflix Squid Game yeni sezon ne zaman başlıyor?

"Squid Game"in Yönetmeni, Yazarı ve Baş Yapımcısı Hwang Dong-hyuk'tan mektup var:

1. sezonun dünya çapında inanılmaz bir ilgiyle karşılanmasının üzerinden neredeyse üç yıl geçti

ve hayal bile edemeyeceğimiz şeyler yaşadık. Bu mektubu yazarken 2. sezonun tarihini açıklamaktan ve final sezonu olan 3. sezonla ilgili haberler vermekten büyük heyecan duyuyorum. 2. sezonun çekimlerine başladığımız ilk gün "Vay be, Squid Game dünyasına geri döndüğüme inanamıyorum," diye düşünmüştüm. Gerçek olamaz gibi gelmişti. Üç yıl sonra Squid Game ile yeniden buluşmanın sizin için de nasıl bir his olacağını merak ediyorum.