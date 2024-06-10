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Squid Game 2. sezon tarihi || Netflix Türkiye müjdeyi duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
16:03
Güney Kore yapımı distopik gerilim dizisi Squid Game, Eylül 2021'de gösterime girdiğinde dil engelini aşarak Netflix'in şimdiye kadar en çok izlenen dizisi olmayı başarmıştı. İzlenme saati bakımından platformun en çok izlenen dizisi olan yapım eleştirmenlerden de büyük ilgi görürken 2022'de 14 Emmy ödülüne aday gösterildi ve Hwang'a verilen olağanüstü yönetmenlik ödülü de dahil olmak üzere bunlardan altısını kazanmıştı. Geri dönüşü sabırsızlıkla beklenen Sguid Game yeni sezon tarihi Netflix Türkiye tarafından duyuruldu. Peki; Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler var?