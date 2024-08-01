Squid Game 2. Sezon fragmanı izle: Netflix Türkiye resmi tarihi duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman?

Giriş Tarihi: 01.08.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
10:25
Squid Game yayınlandığı ilk günden bugüne büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İlk sezonu Eylül 2021'de yayınlanan dizinin, 2. Sezonu için Netflix Türkiye tarih verdi. Yapılan paylaşımda dizinin 2. Sezon tarihinin yanı sıra final sezon tarihi de duyuruldu. 1. sezonun dünya çapında inanılmaz bir ilgiyle karşılanan dizinin üzerinden 3 yıl geçti. İlk sezonda 456 yarışmacıdan birisi hariç tüm yarışmacılar ölmüştü. Gi-Hun herkesi eleyerek büyük ödülü kazanan yarışmacı olmuştu. Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman? İşte, Squid Game 2. Sezon yayın tarihi belli oldu!