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Giriş Tarihi: 01.08.2024 10:25 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 10:25

Squid Game 2. Sezon fragmanı izle: Netflix Türkiye resmi tarihi duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman?

Squid Game yayınlandığı ilk günden bugüne büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İlk sezonu Eylül 2021'de yayınlanan dizinin, 2. Sezonu için Netflix Türkiye tarih verdi. Yapılan paylaşımda dizinin 2. Sezon tarihinin yanı sıra final sezon tarihi de duyuruldu. 1. sezonun dünya çapında inanılmaz bir ilgiyle karşılanan dizinin üzerinden 3 yıl geçti. İlk sezonda 456 yarışmacıdan birisi hariç tüm yarışmacılar ölmüştü. Gi-Hun herkesi eleyerek büyük ödülü kazanan yarışmacı olmuştu. Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman? İşte, Squid Game 2. Sezon yayın tarihi belli oldu!

Squid Game 2. Sezon fragmanı izle: Netflix Türkiye resmi tarihi duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman?

Üç yıl sonra Squid Game yeniden izleyenleri ile buluşuyor. Squid Game 2. Sezon fragmanı ve yayın tarihi resmi olarak duyuruldu. İlk sezonu büyük bir ilgi gören dizi, birçok dalda ödül sahibi olmayı başardı ve ünyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. İlk sezonda para ödülü için verilen mücadele, 2. Sezonda yerini intikam oyununa bırakacak. Peki, Squid Game 2. Sezon ne zaman? İşte, Squid Game yeni sezon tarihi ve fragmanı!

Squid Game 2. Sezon fragmanı izle: Netflix Türkiye resmi tarihi duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman?

SQUİD GAME YENİ SEZON NE ZAMAN?

Netflix'in popüler distopik dizisi Squid Game'in merakla beklenen 2. sezonu nihayet geliyor. İlk sezonuyla büyük ses getiren ve izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin yeni sezonu, Seong Gi-hun'un (Lee Jung-jae) intikam arayışını konu alacak.

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Squid Game 2. Sezon fragmanı izle: Netflix Türkiye resmi tarihi duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman?

SQUİD GAME 2. SEZON YAYIN TARİHİ RESMEN DUYURULDU!

Netflix 'Squid Game'in 2. sezonunun 26 Aralık'ta, final sezonunun ise 2025'de geleceğini bir fragmanla duyurdu.

Bu paylaşım dizinin hayranlarında heyecan yarattı.

Squid Game 2. Sezon fragmanı izle: Netflix Türkiye resmi tarihi duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman?

Dünya çapında hit olan dizinin dönüşünü müjdeleyen bu yeni sezonda, ABD'ye gitmekten vazgeçen Gi-hun gizli bir planla dönüyor.

Dizinin ikinci sezonu, ilk sezonun üç yıl ardından geliyor ve Seong Gi-hun'un yeniden ölümcül oyuna katılışını konu alıyor. Ancak bu kez Gi-hun, para peşinde değil, intikam arayışında. İlk sezonun ölümcül olayları göz önüne alındığında, önceki sezonun birçok karakterini tekrar görmemiz pek olası değil.

Squid Game 2. Sezon fragmanı izle: Netflix Türkiye resmi tarihi duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman?

"Squid Game"in Yönetmeni, Yazarı ve Baş Yapımcısı Hwang Dong-hyuk'tan mektup var:

1. sezonun dünya çapında inanılmaz bir ilgiyle karşılanmasının üzerinden neredeyse üç yıl geçti
ve hayal bile edemeyeceğimiz şeyler yaşadık. Bu mektubu yazarken 2. sezonun tarihini açıklamaktan ve final sezonu olan 3. sezonla ilgili haberler vermekten büyük heyecan duyuyorum. 2. sezonun çekimlerine başladığımız ilk gün "Vay be, Squid Game dünyasına geri döndüğüme inanamıyorum," diye düşünmüştüm. Gerçek olamaz gibi gelmişti. Üç yıl sonra Squid Game ile yeniden buluşmanın sizin için de nasıl bir his olacağını merak ediyorum.

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