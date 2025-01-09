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Giriş Tarihi: 09.01.2025 09:32 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 09:38

Squid Game 3. sezon bölümleri bekleniyor! Netflix'ten paylaşım: Squid Game yeni sezon ne zaman?

Güney Kore yapımlı Squid Game'in yayımlanan 2. sezonu ardından gözler yeni sezona çevrilmişti. 2025 yılında geleceği bilinen sezonla ilgili Netflix'ten yapılan bir paylaşım gündeme bomba gibi düştü. Daha sonra kaldırılan paylaşımda Squid Game 3. sezon yayın tarihi paylaşıldı. Dizinin takipçileri tarihin doğruluğunu merak ediyor. Peki; Squid Game 3. sezon ne zaman?

Squid Game 3. sezon bölümleri bekleniyor! Netflix’ten paylaşım: Squid Game yeni sezon ne zaman?

Squid Game yeni sezon tarihine geri sayım başladı. Netflix dizi takvimlerinde takip edilen dünyaca ünlü yapım Türkiye'de de ses getirmişti. Sokak oyunlarının tehlikeli hale getirildiği formatta hemen tükenen yeni bölümler ardından sezon bekleyişi başladı. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman gelecek?

Squid Game 3. sezon bölümleri bekleniyor! Netflix’ten paylaşım: Squid Game yeni sezon ne zaman?

SQUID GAME 2. SEZON YAYINDA

Squid Game 2. sezonunu geçtiğimiz günlerde 7 bölüm olarak Netflix platformundan yayımladı.

Güney Kore yapımının dünyanın birçok ülkesinde ses getirdiği biliniyor.

26 Aralık tarihinde gelen yeni sezon sonrası gözler 3. partta!

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Squid Game 3. sezon bölümleri bekleniyor! Netflix’ten paylaşım: Squid Game yeni sezon ne zaman?

SQUID GAME 3. SEZON NE ZAMAN?

3. sezonun 2025 yılı içerisinde geleceği Netflix tarafından duyurulmuştu ancak net yayın tarihi verilmemişti.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Netflix Güney Kore hesabı dizinin yeni sezon tarihini paylaştı ve ardından paylaşımı sildi.

Squid Game 3. sezon bölümleri bekleniyor! Netflix’ten paylaşım: Squid Game yeni sezon ne zaman?

Buna göre kaldırılan paylaşımda Squid Game 3. sezon yayını tarihi 27 Haziran olarak açıklandı.

Yanlışlıkla paylaşıldığı düşünülen paylaşımdaki tarihin doğru olup olmadığı bilinmiyor.

Squid Game 3. sezon bölümleri bekleniyor! Netflix’ten paylaşım: Squid Game yeni sezon ne zaman?

2. SEZONDA NELER OLUYOR?

Oyuncu 456 Squid Game galibiyetinden 10 yıl geçtikten sonra oyuna yeniden girmek ister. Bu kez hedefi oyunun ardındaki insanları bulmak ve bu tehlikeli oyuna son vermektir.

Kazandığı tüm parayı buna harcayan Gi-hun sonuca ulaşabilecek midir?

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