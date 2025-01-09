Squid Game 3. sezon bölümleri bekleniyor! Netflix’ten paylaşım: Squid Game yeni sezon ne zaman?

2. SEZONDA NELER OLUYOR?

Oyuncu 456 Squid Game galibiyetinden 10 yıl geçtikten sonra oyuna yeniden girmek ister. Bu kez hedefi oyunun ardındaki insanları bulmak ve bu tehlikeli oyuna son vermektir.

Kazandığı tüm parayı buna harcayan Gi-hun sonuca ulaşabilecek midir?