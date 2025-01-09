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Squid Game 3. sezon bölümleri bekleniyor! Netflix'ten paylaşım: Squid Game yeni sezon ne zaman?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
09:38
Squid Game 3. sezon bölümleri bekleniyor! Netflix'ten paylaşım: Squid Game yeni sezon ne zaman?
Güney Kore yapımlı Squid Game'in yayımlanan 2. sezonu ardından gözler yeni sezona çevrilmişti. 2025 yılında geleceği bilinen sezonla ilgili Netflix'ten yapılan bir paylaşım gündeme bomba gibi düştü. Daha sonra kaldırılan paylaşımda Squid Game 3. sezon yayın tarihi paylaşıldı. Dizinin takipçileri tarihin doğruluğunu merak ediyor. Peki; Squid Game 3. sezon ne zaman?