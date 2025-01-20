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Squid Game 3. sezon çıkış tarihi: Netflix'den dikkat çeken paylaşım! Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 20.01.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
09:41
Squid Game 3. sezon çıkış tarihi: Netflix'den dikkat çeken paylaşım! Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Netflix'in sevilen yapımı Squid Game için gözler yeni sezon tarihine çevrildi. İlk sezonuyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan yapımın, 2. sezonu 26 Aralık tarihinde yayımlandı. İkinci sezonu yetişmeyen yapımda, 3. sezon kararı çıktığını dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk doğruladı. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, Netflix'den dikkat çeken paylaşım!