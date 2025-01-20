Squid Game 3. sezon çıkış tarihi: Netflix’den dikkat çeken paylaşım! Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Üçüncü sezonda, dizinin ana karakteri Seong Gi-hun'un intikamı izleyenleri ekran başına kilitleyecek. 2. sezonda başlayan intikam mücadelesi, 3. sezonda da devam edecek. Netflix tarafından, "Squid Game 2025'te 3. Sezon için geri dönecek ve bu aynı zamanda gerilimin sonuncusu olacak" açıklaması yapıldı. Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?