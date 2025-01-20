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Haberler Yaşam Squid Game 3. sezon çıkış tarihi: Netflix'den dikkat çeken paylaşım! Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 20.01.2025 09:39 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 09:41

Squid Game 3. sezon çıkış tarihi: Netflix'den dikkat çeken paylaşım! Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in sevilen yapımı Squid Game için gözler yeni sezon tarihine çevrildi. İlk sezonuyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan yapımın, 2. sezonu 26 Aralık tarihinde yayımlandı. İkinci sezonu yetişmeyen yapımda, 3. sezon kararı çıktığını dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk doğruladı. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, Netflix'den dikkat çeken paylaşım!

Squid Game 3. sezon çıkış tarihi: Netflix’den dikkat çeken paylaşım! Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Üçüncü sezonda, dizinin ana karakteri Seong Gi-hun'un intikamı izleyenleri ekran başına kilitleyecek. 2. sezonda başlayan intikam mücadelesi, 3. sezonda da devam edecek. Netflix tarafından, "Squid Game 2025'te 3. Sezon için geri dönecek ve bu aynı zamanda gerilimin sonuncusu olacak" açıklaması yapıldı. Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Squid Game 3. sezon çıkış tarihi: Netflix’den dikkat çeken paylaşım! Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

SQUID GAME 2. SEZON YAYINLANDI!

Squid Game yeni sezon 7 bölüm olarak Netflix tarafından yayımlandı.

Güney Kore yapımı dizinin sokak oyunlarını tehlikeli hale getiren ilginç bir formatı bulunuyor.

26 Aralık tarihinde yayımlanan yeni sezon ardından gözler 3. sezona çevrildi!

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Squid Game 3. sezon çıkış tarihi: Netflix’den dikkat çeken paylaşım! Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

NETFLİX BİR PAYLAŞIMDA BULUNDU!

Sosyal medyada yer alan iddialara göre, Netflix beklenmedik bir paylaşımda bulundu. Netflix'in Kore YouTube kanalı, Squid Game yeni sezon tarihini net bir şekilde ifşaladı.

Paylaşımda, Squid Game'in 3. sezonunun 27 Haziran 2025 tarihinde yayınlanacağı bilgisi yer alıyordu. Ancak Netflix, durumu fark eder etmez paylaşımı sildi.

Yanlışlıkla paylaşıldığı düşünülen videoda belirtilen tarihin doğru olup olmadığı bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi açıklama gelmesi halinde haberimizde yer verilecektir.

Squid Game 3. sezon çıkış tarihi: Netflix’den dikkat çeken paylaşım! Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

SQUİD GAME 3.⁠ ⁠SEZON NE ZAMAN?

Squid Game'in 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve bu sezonun aynı zamanda final sezonu olacağı duyurulmuştu.

Netflix tarafından yapılan açıklamada, "Squid Game 2025'te 3. Sezon için geri dönecek ve bu aynı zamanda gerilimin sonuncusu olacak" ifadelerine yer verilmişti. Ancak kesin yayın tarihi henüz açıklanmamıştı.

Squid Game 3. sezon çıkış tarihi: Netflix’den dikkat çeken paylaşım! Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

HWANG DONG-HYUK DOĞRULAMIŞTI

Dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, izleyicilere seslendiği bir mektupla haberi doğrulamıştı.

Hwang Dong-hyuk, ikinci ve üçüncü sezonların aslında tek bir hikaye olarak yazıldığını, ancak bölümlerin yetiştirilememesi nedeniyle iki sezona bölündüğünü açıklamıştı.

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