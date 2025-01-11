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Giriş Tarihi: 11.01.2025 12:01 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 12:01

Squid Game 3. sezon ne zaman? Netflix Squid Game yeni sezon tarihi için geri sayım başladı!

Squid Game yayınlanan 2. sezonuyla milyonlara ulaşmayı başardı. İlk sezonunda yakaladığı başarıyı sürdüren yapım, 2. sezonda da konuşulamaya devam ediyor. 7 bölüm yayınlanan 2. sezonun ardından, gözler 3. sezona çevrildi. Heyecanla beklenen yeni sezon için Netflix beklenen açıklamaya yaptı. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman? İşte, yeni sezon ayrıntıları!

Squid Game 3. sezon ne zaman? Netflix Squid Game yeni sezon tarihi için geri sayım başladı!

Squid Game 3. sezon için geri sayım başladı. 2. sezonun devam bölümleri niteliğinde olacak dizinin son sezonunda tüm sırların ortaya çıkması bekleniyor. Bu sezonda hikaya büyük finale ulaşacak. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, yeni sezondan detaylar...

Squid Game 3. sezon ne zaman? Netflix Squid Game yeni sezon tarihi için geri sayım başladı!

NETFLİX BİR PAYLAŞIMDA BULUNDU!

Sosyal medyada yer alan iddialara göre, Netflix beklenmedik bir paylaşımda bulundu. Netflix'in Kore YouTube kanalı, Squid Game yeni sezon tarihini net bir şekilde ifşaladı.

Paylaşımda, Squid Game'in 3. sezonunun 27 Haziran 2025 tarihinde yayınlanacağı bilgisi yer alıyordu. Ancak Netflix, durumu fark eder etmez paylaşımı sildi.

Yanlışlıkla paylaşıldığı düşünülen videoda belirtilen tarihin doğru olup olmadığı bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi açıklama gelmesi halinde haberimizde yer verilecektir.

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Squid Game 3. sezon ne zaman? Netflix Squid Game yeni sezon tarihi için geri sayım başladı!

SQUİD GAME 3.⁠ ⁠SEZON NE ZAMAN?

Squid Game'in 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve bu sezonun aynı zamanda final sezonu olacağı duyurulmuştu.

Netflix tarafından yapılan açıklamada, "Squid Game 2025'te 3. Sezon için geri dönecek ve bu aynı zamanda gerilimin sonuncusu olacak" ifadelerine yer verilmişti. Ancak kesin yayın tarihi henüz açıklanmamıştı.

Squid Game 3. sezon ne zaman? Netflix Squid Game yeni sezon tarihi için geri sayım başladı!

HWANG DONG-HYUK DOĞRULAMIŞTI

Dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, izleyicilere seslendiği bir mektupla haberi doğrulamıştı.

Hwang Dong-hyuk, ikinci ve üçüncü sezonların aslında tek bir hikaye olarak yazıldığını, ancak bölümlerin yetiştirilememesi nedeniyle iki sezona bölündüğünü açıklamıştı.

Squid Game 3. sezon ne zaman? Netflix Squid Game yeni sezon tarihi için geri sayım başladı!

SQUİD GAME 3. SEZONDA NE OLACAK?

Üçüncü sezonda, dizinin ana karakteri Seong Gi-hun'un, oyunların arkasındaki gizemli organizasyona karşı verdiği mücadeleye odaklanılacak.

Heyecan ve gerilim dolu sahnelerin yanı sıra, dizinin son sezonunda tüm sırların ortaya çıkacağı ve hikayenin büyük bir finale ulaşacağı belirtiliyor.

Squid Game 3. sezonun daha önceki sezonlarda olduğu gibi sürükleyici bir hikaye anlatımına ve izleyicileri derinden etkileyen temalara sahip olması bekleniyor. Oyuncu kadrosunun detayları henüz açıklanmasa da hayranlar özellikle Lee Jung-jae'nin performansını merakla bekliyor.

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