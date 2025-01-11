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Squid Game 3. sezon ne zaman? Netflix Squid Game yeni sezon tarihi için geri sayım başladı!
Giriş Tarihi: 11.01.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
12:01
Squid Game yayınlanan 2. sezonuyla milyonlara ulaşmayı başardı. İlk sezonunda yakaladığı başarıyı sürdüren yapım, 2. sezonda da konuşulamaya devam ediyor. 7 bölüm yayınlanan 2. sezonun ardından, gözler 3. sezona çevrildi. Heyecanla beklenen yeni sezon için Netflix beklenen açıklamaya yaptı. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman? İşte, yeni sezon ayrıntıları!