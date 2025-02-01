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SQUİD GAME 3. SEZON O TARİHTE GELİYOR! Netflix duyurdu! Squid Game 3. sezon ne zaman?
Giriş Tarihi: 01.02.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
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Netflix'in popüler yapımı Squid Game yayınlanan 2. sezonunun ardından, 3. sezon tarihiyle gündeme geldi. İlk sezonuyla 17 Eylül 2021'de Netflix'te yayımlanan yapım para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncunun, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul etmeleriyle başlar. Lee Jung-jae'nin başrolde yer aldığı Squid Game'in 3. sezonu için heyecan dorukta. Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman? İşte, detaylar...