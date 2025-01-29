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Giriş Tarihi: 29.01.2025 01:36 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 01:38

SQUİD GAME 3. SEZON O TARİHTE GELİYOR! Netflix duyurdu! Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in popüler yapımı Squid Game yayınlanan 2. sezonunun ardından, 3. sezon tarihiyle gündeme geldi. İlk sezonuyla 17 Eylül 2021'de Netflix'te yayımlanan yapım para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncunun, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul etmeleriyle başlar. Lee Jung-jae'nin başrolde yer aldığı Squid Game'in 3. sezonu için heyecan dorukta. Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman? İşte, detaylar...

SQUİD GAME 3. SEZON O TARİHTE GELİYOR! Netflix duyurdu! Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Squid Game 3. sezonunu dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk kısa süre önce dizinin üçüncü sezonunun geleceği duyurmuştu. Dizinin hayranları için heyecanla beklenen yeni sezon için bir açıklama da Netflix'den geldi. Netflix tarafından yapılan açıklamada bu sezonun final sezonu olacağı duyuruldu. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

SQUİD GAME 3. SEZON O TARİHTE GELİYOR! Netflix duyurdu! Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

SQUİD GAME 3. SEZON GELİYOR!

Squid Game'in 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve bu sezonun aynı zamanda final sezonu olacağı duyurulmuştu.

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SQUİD GAME 3. SEZON O TARİHTE GELİYOR! Netflix duyurdu! Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

SQUİD GAME 3.⁠ ⁠SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix tarafından yapılan açıklamada, "Squid Game 2025'te 3. Sezon için geri dönecek ve bu aynı zamanda gerilimin sonuncusu olacak" ifadelerine yer verilmişti. Ancak kesin yayın tarihi henüz açıklanmamıştı.

SQUİD GAME 3. SEZON O TARİHTE GELİYOR! Netflix duyurdu! Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

HWANG DONG-HYUK DOĞRULAMIŞTI

Dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, izleyicilere seslendiği bir mektupla haberi doğrulamıştı.

Hwang Dong-hyuk, ikinci ve üçüncü sezonların aslında tek bir hikaye olarak yazıldığını, ancak bölümlerin yetiştirilememesi nedeniyle iki sezona bölündüğünü açıklamıştı.

SQUİD GAME 3. SEZON O TARİHTE GELİYOR! Netflix duyurdu! Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

NETFLİX ''ÇIKIŞ TARİHİNİ SIZDIRDI'' İDDİASI!

Sosyal medyada yer alan iddialara göre, Netflix beklenmedik bir paylaşımda bulundu. Netflix'in Kore YouTube kanalı, Squid Game yeni sezon tarihini net bir şekilde ifşaladı.

Paylaşımda, Squid Game'in 3. sezonunun 27 Haziran 2025 tarihinde yayınlanacağı bilgisi yer alıyordu. Ancak Netflix, durumu fark eder etmez paylaşımı sildi.

Yanlışlıkla paylaşıldığı düşünülen videoda belirtilen tarihin doğru olup olmadığı bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi açıklama gelmesi halinde haberimizde yer verilecektir.

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