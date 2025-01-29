SQUİD GAME 3. SEZON O TARİHTE GELİYOR! Netflix duyurdu! Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Squid Game 3. sezonunu dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk kısa süre önce dizinin üçüncü sezonunun geleceği duyurmuştu. Dizinin hayranları için heyecanla beklenen yeni sezon için bir açıklama da Netflix'den geldi. Netflix tarafından yapılan açıklamada bu sezonun final sezonu olacağı duyuruldu. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?