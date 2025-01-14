Squid Game 3. sezon tarihi | Geri sayım başladı! Netflix açıkladı: Squid Game yeni sezon ne zaman, 2025’de mi?

NETFLİX BİR PAYLAŞIMDA BULUNDU!

Sosyal medyada yer alan iddialara göre, Netflix beklenmedik bir paylaşımda bulundu. Netflix'in Kore YouTube kanalı, Squid Game yeni sezon tarihini net bir şekilde ifşaladı.

Paylaşımda, Squid Game'in 3. sezonunun 27 Haziran 2025 tarihinde yayınlanacağı bilgisi yer alıyordu. Ancak Netflix, durumu fark eder etmez paylaşımı sildi.

Yanlışlıkla paylaşıldığı düşünülen videoda belirtilen tarihin doğru olup olmadığı bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi açıklama gelmesi halinde haberimizde yer verilecektir.