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Haberler Yaşam Squid Game 3. sezon tarihi | Geri sayım başladı! Netflix açıkladı: Squid Game yeni sezon ne zaman, 2025'de mi?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 10:45 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:46

Squid Game 3. sezon tarihi | Geri sayım başladı! Netflix açıkladı: Squid Game yeni sezon ne zaman, 2025'de mi?

Netflix'in fenomen dizisi Squid Game için yeni sezon heyecanı yaşanıyor! Sevilen dizinin 3. sezonu için geri sayım başladı. Netflix dünya çapında yoğun ilgi gören yapım için yeni sezon duyurusu yaptı. İlk ve 2. Sezonuyla yayınlandığı platformda rekor kıran yapım için 3. Sezon merak konusu oldu. Peki, Squid Game'in yeni sezonu ne zaman yayınlanacak, bu yıl mı? İşte, detaylar…

Squid Game 3. sezon tarihi | Geri sayım başladı! Netflix açıkladı: Squid Game yeni sezon ne zaman, 2025’de mi?

Squid Game hayranları için müjdeli haber geldi! Netflix'in dünyayı kasıp kavuran dizisinin 3. sezonu için hazırlıkları tamamlandı. Yeni sezonun yayın tarihi merak konusu olan yapım için "Squid Game 2025'te mi izleyiciyle buluşacak?" sorusu yanıt arıyor. 2. sezonun 8. bölümünün yetişmemesi sebebiyle 7 bölümlük olarak yayına geldiği açıklaması yapılmıştı. Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman? İşte, detaylar….

Squid Game 3. sezon tarihi | Geri sayım başladı! Netflix açıkladı: Squid Game yeni sezon ne zaman, 2025’de mi?

SQUID GAME 2. SEZON YAYINDA!

Squid Game yeni sezon 7 bölüm olarak Netflix tarafından yayımlandı.

Güney Kore yapımı dizinin sokak oyunlarını tehlikeli hale getiren ilginç bir formatı bulunuyır.

26 Aralık tarihinde yayımlanan yeni sezon ardından gözler 3. parta döndü!

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Squid Game 3. sezon tarihi | Geri sayım başladı! Netflix açıkladı: Squid Game yeni sezon ne zaman, 2025’de mi?

NETFLİX BİR PAYLAŞIMDA BULUNDU!

Sosyal medyada yer alan iddialara göre, Netflix beklenmedik bir paylaşımda bulundu. Netflix'in Kore YouTube kanalı, Squid Game yeni sezon tarihini net bir şekilde ifşaladı.

Paylaşımda, Squid Game'in 3. sezonunun 27 Haziran 2025 tarihinde yayınlanacağı bilgisi yer alıyordu. Ancak Netflix, durumu fark eder etmez paylaşımı sildi.

Yanlışlıkla paylaşıldığı düşünülen videoda belirtilen tarihin doğru olup olmadığı bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi açıklama gelmesi halinde haberimizde yer verilecektir.

Squid Game 3. sezon tarihi | Geri sayım başladı! Netflix açıkladı: Squid Game yeni sezon ne zaman, 2025’de mi?

SQUİD GAME 3.⁠ ⁠SEZON NE ZAMAN?

Squid Game'in 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve bu sezonun aynı zamanda final sezonu olacağı duyurulmuştu.

Netflix tarafından yapılan açıklamada, "Squid Game 2025'te 3. Sezon için geri dönecek ve bu aynı zamanda gerilimin sonuncusu olacak" ifadelerine yer verilmişti. Ancak kesin yayın tarihi henüz açıklanmamıştı.

Squid Game 3. sezon tarihi | Geri sayım başladı! Netflix açıkladı: Squid Game yeni sezon ne zaman, 2025’de mi?

HWANG DONG-HYUK DOĞRULAMIŞTI

Dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, izleyicilere seslendiği bir mektupla haberi doğrulamıştı.

Hwang Dong-hyuk, ikinci ve üçüncü sezonların aslında tek bir hikaye olarak yazıldığını, ancak bölümlerin yetiştirilememesi nedeniyle iki sezona bölündüğünü açıklamıştı.

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