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Squid Game 3. sezon tarihi | Geri sayım başladı! Netflix açıkladı: Squid Game yeni sezon ne zaman, 2025'de mi?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
10:46
Squid Game 3. sezon tarihi | Geri sayım başladı! Netflix açıkladı: Squid Game yeni sezon ne zaman, 2025'de mi?
Netflix'in fenomen dizisi Squid Game için yeni sezon heyecanı yaşanıyor! Sevilen dizinin 3. sezonu için geri sayım başladı. Netflix dünya çapında yoğun ilgi gören yapım için yeni sezon duyurusu yaptı. İlk ve 2. Sezonuyla yayınlandığı platformda rekor kıran yapım için 3. Sezon merak konusu oldu. Peki, Squid Game'in yeni sezonu ne zaman yayınlanacak, bu yıl mı? İşte, detaylar…