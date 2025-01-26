Squid Game 3. sezon yayın tarihi merak ediliyor! Netflix’den beklenen açıklama: Squid Game yeni sezon ne zaman başlayacak?

Squid Game 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve bu sezonun final sezonu olacağı duyurulmuştu. Daha önce yayınlanan sezonlarıyla izleyenleri ekran başına kilitleyen yapımda final sezonunda neler olacak merak ediliyor. Dizinin ana karakteri Seong Gi-hun'un intikam hikayesine odaklanan bir final sezonunun geleceği tahmin ediliyor. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman?