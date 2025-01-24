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SQUİD GAME 3. SEZON YAYIN TARİHİ | Netflix paylaştı! Squid Game yeni sezon ne zaman?
Giriş Tarihi: 24.01.2025 08:07
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
08:07
SQUİD GAME 3. SEZON YAYIN TARİHİ | Netflix paylaştı! Squid Game yeni sezon ne zaman?
Squid Game, Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olarak global bir fenomen haline geldi. İlk sezonunun büyük başarısının ardından, dizinin 2. sezonu büyük bir merakla izlendi. Şimdi ise, Squid Game 3. sezonu heyecanla bekleniyor. Üçüncü sezonun bu yıl yayınlanması beklenirken, Netflix Kore hesabı dizinin çıkış tarihini 'yanlışlıkla' sızdırdığı iddiaları gündemde. Dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk, 3. sezonda daha fazla aksiyon ve sürprizle dolu bir hikaye sunmayı planladığını açıkladı. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?