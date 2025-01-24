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Giriş Tarihi: 24.01.2025 08:07 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 08:07

SQUİD GAME 3. SEZON YAYIN TARİHİ | Netflix paylaştı! Squid Game yeni sezon ne zaman?

Squid Game, Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olarak global bir fenomen haline geldi. İlk sezonunun büyük başarısının ardından, dizinin 2. sezonu büyük bir merakla izlendi. Şimdi ise, Squid Game 3. sezonu heyecanla bekleniyor. Üçüncü sezonun bu yıl yayınlanması beklenirken, Netflix Kore hesabı dizinin çıkış tarihini 'yanlışlıkla' sızdırdığı iddiaları gündemde. Dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk, 3. sezonda daha fazla aksiyon ve sürprizle dolu bir hikaye sunmayı planladığını açıkladı. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

SQUİD GAME 3. SEZON YAYIN TARİHİ | Netflix paylaştı! Squid Game yeni sezon ne zaman?

Netflix, Squid Game 3. sezon tarihi için "2025'te Squid Game geri dönüyor ve bu sezon, gerilimin zirveye ulaşacağı bir final sunacak" açıklamasını yaptı. Yayınladığı ilk sezondan itibaren küresel bir fenomene dönüşen Güney Kore distopik gerilim dizisi ilk iki sezonuyla büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Sevilen dizi ikinci sezonunun 26 Aralık'ta yayınlanmasının ardından şimdi de üçüncü sezonuyla izleyicilerini tekrar ekran başına toplamayı hedefliyor. Peki; Squid Game yeni sezon ne zaman?

SQUİD GAME 3. SEZON YAYIN TARİHİ | Netflix paylaştı! Squid Game yeni sezon ne zaman?

SQUİD GAME 3.⁠ ⁠SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Squid Game'in 3. sezonunda ana karakter Seong Gi-hun'un intikam yolculuğuna odaklanılacak. Netflix, 3. sezon için "2025'te Squid Game geri dönüyor ve bu sezon, gerilimin zirveye ulaşacağı bir final sunacak" açıklamasını yaptı. Bu açıklama, dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.

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SQUİD GAME 3. SEZON YAYIN TARİHİ | Netflix paylaştı! Squid Game yeni sezon ne zaman?

SQUİD GAME 3. SEZON İÇİN SIZINTI İDDİASI

Squid Game hayranlarının merakla beklediği 3. sezon, Netflix Kore hesabı tarafından "yanlışlıkla" sızdırıldığı öne sürülen bir yayın tarihi ile gündeme geldi.

Bu durum, dizinin izleyicileri arasında büyük bir heyecan yarattı ve yeni sezonun kesin çıkış tarihi hakkında spekülasyonlar arttı.

SQUİD GAME 3. SEZON YAYIN TARİHİ | Netflix paylaştı! Squid Game yeni sezon ne zaman?

HWANG DONG-HYUK DOĞRULAMIŞTI

Dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, izleyicilere seslendiği bir mektupla haberi doğrulamıştı.

Hwang Dong-hyuk, ikinci ve üçüncü sezonların aslında tek bir hikaye olarak yazıldığını, ancak bölümlerin yetiştirilememesi nedeniyle iki sezona bölündüğünü açıklamıştı.

SQUİD GAME 3. SEZON YAYIN TARİHİ | Netflix paylaştı! Squid Game yeni sezon ne zaman?

SQUİD GAME 3. SEZONUN YAYIN TARİHİ

Netflix'in resmi açıklamaları doğrultusunda Squid Game 3. sezonunun 2025 yılında yayınlanması planlanıyor.

Üçüncü sezonun gerilim dolu hikayesi, daha fazla aksiyon ve sürprizle izleyicileri ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor. Şimdi gözler, resmi tarih ve detaylar için Netflix'ten yapılacak açıklamalara çevrilmiş durumda.

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