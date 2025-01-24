SQUİD GAME 3. SEZON YAYIN TARİHİ | Netflix paylaştı! Squid Game yeni sezon ne zaman?

Netflix, Squid Game 3. sezon tarihi için "2025'te Squid Game geri dönüyor ve bu sezon, gerilimin zirveye ulaşacağı bir final sunacak" açıklamasını yaptı. Yayınladığı ilk sezondan itibaren küresel bir fenomene dönüşen Güney Kore distopik gerilim dizisi ilk iki sezonuyla büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Sevilen dizi ikinci sezonunun 26 Aralık'ta yayınlanmasının ardından şimdi de üçüncü sezonuyla izleyicilerini tekrar ekran başına toplamayı hedefliyor. Peki; Squid Game yeni sezon ne zaman?