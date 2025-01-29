SQUİD GAME 3. SEZON BU YIL YAYINLANIYOR! Netflix Kore hesabı paylaştı! Squid Game yeni sezon ne zaman?

Netflix, Squid Game 3. sezon tarihi için heyecan verici bir açıklama yaptı: "2025'te Squid Game geri dönüyor ve bu sezon, gerilimin zirveye ulaşacağı bir final sunacak." İlk sezonundan itibaren küresel bir fenomene dönüşen Güney Kore yapımı distopik gerilim dizisi, ilk iki sezonuyla büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Squid Game'in ikinci sezonu 26 Aralık 2024'te yayınlandı ve şimdi de üçüncü sezonu ile izleyicilerini tekrar ekran başına toplamayı hedefliyor. Peki, Squid Game 3. sezonu ne zaman yayınlanacak?