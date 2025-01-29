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SQUİD GAME 3. SEZON BU YIL YAYINLANIYOR! Netflix Kore hesabı paylaştı! Squid Game yeni sezon ne zaman?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 07:57
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
07:57
SQUİD GAME 3. SEZON BU YIL YAYINLANIYOR! Netflix Kore hesabı paylaştı! Squid Game yeni sezon ne zaman?
Squid Game, Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri haline gelerek dünya çapında büyük bir fenomene dönüştü. İlk sezonunun ardından büyük bir başarı yakalayan dizi, ikinci sezonuyla da büyük ilgi gördü. Şimdi ise, Squid Game 3. sezonu merakla bekleniyor. Netflix Kore hesabı, dizinin çıkış tarihini "yanlışlıkla" sızdırdığı iddialarıyla gündeme geldi. Bu gelişme, dizinin hayranları arasında heyecanı arttırmış durumda. Yönetmen Hwang Dong-hyuk, 3. sezonda daha fazla aksiyon ve sürpriz ile dolu bir hikaye sunmayı planladığını belirtti. Peki, Squid Game 3. sezonu ne zaman yayınlanacak?