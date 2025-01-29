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Haberler Yaşam SQUİD GAME 3. SEZON BU YIL YAYINLANIYOR! Netflix Kore hesabı paylaştı! Squid Game yeni sezon ne zaman?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 07:57 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 07:57

SQUİD GAME 3. SEZON BU YIL YAYINLANIYOR! Netflix Kore hesabı paylaştı! Squid Game yeni sezon ne zaman?

Squid Game, Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri haline gelerek dünya çapında büyük bir fenomene dönüştü. İlk sezonunun ardından büyük bir başarı yakalayan dizi, ikinci sezonuyla da büyük ilgi gördü. Şimdi ise, Squid Game 3. sezonu merakla bekleniyor. Netflix Kore hesabı, dizinin çıkış tarihini "yanlışlıkla" sızdırdığı iddialarıyla gündeme geldi. Bu gelişme, dizinin hayranları arasında heyecanı arttırmış durumda. Yönetmen Hwang Dong-hyuk, 3. sezonda daha fazla aksiyon ve sürpriz ile dolu bir hikaye sunmayı planladığını belirtti. Peki, Squid Game 3. sezonu ne zaman yayınlanacak?

SQUİD GAME 3. SEZON BU YIL YAYINLANIYOR! Netflix Kore hesabı paylaştı! Squid Game yeni sezon ne zaman?

Netflix, Squid Game 3. sezon tarihi için heyecan verici bir açıklama yaptı: "2025'te Squid Game geri dönüyor ve bu sezon, gerilimin zirveye ulaşacağı bir final sunacak." İlk sezonundan itibaren küresel bir fenomene dönüşen Güney Kore yapımı distopik gerilim dizisi, ilk iki sezonuyla büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Squid Game'in ikinci sezonu 26 Aralık 2024'te yayınlandı ve şimdi de üçüncü sezonu ile izleyicilerini tekrar ekran başına toplamayı hedefliyor. Peki, Squid Game 3. sezonu ne zaman yayınlanacak?

SQUİD GAME 3. SEZON BU YIL YAYINLANIYOR! Netflix Kore hesabı paylaştı! Squid Game yeni sezon ne zaman?

SQUİD GAME 3.⁠ ⁠SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Squid Game'in 3. sezonunda ana karakter Seong Gi-hun'un intikam yolculuğuna odaklanılacak. Netflix, 3. sezon için "2025'te Squid Game geri dönüyor ve bu sezon, gerilimin zirveye ulaşacağı bir final sunacak" açıklamasını yaptı. Bu açıklama, dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.

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SQUİD GAME 3. SEZON BU YIL YAYINLANIYOR! Netflix Kore hesabı paylaştı! Squid Game yeni sezon ne zaman?

SQUİD GAME 3. SEZON İÇİN SIZINTI İDDİASI

Squid Game hayranlarının merakla beklediği 3. sezon, Netflix Kore hesabı tarafından "yanlışlıkla" sızdırıldığı öne sürülen bir yayın tarihi ile gündeme geldi.

Bu durum, dizinin izleyicileri arasında büyük bir heyecan yarattı ve yeni sezonun kesin çıkış tarihi hakkında spekülasyonlar arttı.

SQUİD GAME 3. SEZON BU YIL YAYINLANIYOR! Netflix Kore hesabı paylaştı! Squid Game yeni sezon ne zaman?

HWANG DONG-HYUK DOĞRULAMIŞTI

Dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, izleyicilere seslendiği bir mektupla haberi doğrulamıştı.

Hwang Dong-hyuk, ikinci ve üçüncü sezonların aslında tek bir hikaye olarak yazıldığını, ancak bölümlerin yetiştirilememesi nedeniyle iki sezona bölündüğünü açıklamıştı.

SQUİD GAME 3. SEZON BU YIL YAYINLANIYOR! Netflix Kore hesabı paylaştı! Squid Game yeni sezon ne zaman?

SQUİD GAME 3. SEZONUN YAYIN TARİHİ

Netflix'in resmi açıklamaları doğrultusunda Squid Game 3. sezonunun 2025 yılında yayınlanması planlanıyor.

Üçüncü sezonun gerilim dolu hikayesi, daha fazla aksiyon ve sürprizle izleyicileri ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor. Şimdi gözler, resmi tarih ve detaylar için Netflix'ten yapılacak açıklamalara çevrilmiş durumda.

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