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Squid Game 3. sezon yayın tarihi: Netflix'den beklenen tarih! Squid Game yeni sezon ne zaman?
Giriş Tarihi: 04.01.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025
15:25
Squid Game 3. sezon yayın tarihi: Netflix'den beklenen tarih! Squid Game yeni sezon ne zaman?
Netflix platformunda geçtiğimiz günlerde 2. sezonu yayımlanan dünyaca ünlü yapım Squid Game 3. sezon tarihi için geri sayım başladı. Güney Kore yapımının yeni sezon tarihinin paylaşıldığı yönündeki iddialar sosyal medyada konuşulmaya başladı. Dizinin takipçileri o tarihi bekliyor. Peki; Squid Game 3. sezon ne zaman, bu yıl mı, hangi ay gelecek? İşte, detaylar...