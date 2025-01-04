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Giriş Tarihi: 04.01.2025 15:18 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 15:25

Squid Game 3. sezon yayın tarihi: Netflix'den beklenen tarih! Squid Game yeni sezon ne zaman?

Netflix platformunda geçtiğimiz günlerde 2. sezonu yayımlanan dünyaca ünlü yapım Squid Game 3. sezon tarihi için geri sayım başladı. Güney Kore yapımının yeni sezon tarihinin paylaşıldığı yönündeki iddialar sosyal medyada konuşulmaya başladı. Dizinin takipçileri o tarihi bekliyor. Peki; Squid Game 3. sezon ne zaman, bu yıl mı, hangi ay gelecek? İşte, detaylar...

Squid Game 3. sezon yayın tarihi: Netflix’den beklenen tarih! Squid Game yeni sezon ne zaman?

Squid Game 3. sezon ne zaman gelecek sorusu internet dizisi izleyicilerinin gündeminde. İlk sezonu ardından 2. sezonuyla da gündemde büyük bir yer kaplayan aksiyon, gerilim, dram türlerindeki yapımın senarist ve yönetmen koltuğunda Hwang Dong-hyuk oturuyor. Squid Game yeni sezon tarihinin paylaşıldığı yönündeki paylaşımlar takip ediliyor.

Squid Game 3. sezon yayın tarihi: Netflix’den beklenen tarih! Squid Game yeni sezon ne zaman?

SQUID GAME 2. SEZON YAYIMLANDI!

Squid Game yeni sezon Netflix tarafından yayımlandı.

Güney Kore sokak oyunlarının tehlikeli hale getirildiği format 26 Aralık tarihinde yeni bölümleriyle izlendi.

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Squid Game 3. sezon yayın tarihi: Netflix’den beklenen tarih! Squid Game yeni sezon ne zaman?

SQUID GAME 3. SEZON NE ZAMAN?

3. sezonun 2025 yılı içerisinde geleceği Netflix tarafından duyurulmuştu ancak net yayın tarihi verilmemişti.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Netflix Güney Kore hesabı dizinin yeni sezon tarihini paylaştı ve ardından paylaşımı sildi.

Squid Game 3. sezon yayın tarihi: Netflix’den beklenen tarih! Squid Game yeni sezon ne zaman?

Buna göre kaldırılan paylaşımda Squid Game 3. sezon yayınını tarihi 27 Haziran olarak açıklandı.

Yanlışlıkla yapıldığı düşünen paylaşımdaki tarihin doğru olup olmadığı bilinmiyor.

Squid Game 3. sezon yayın tarihi: Netflix’den beklenen tarih! Squid Game yeni sezon ne zaman?

İLK SEZONDA NELER OLDU?

Boşanmış ve borçlu bir şoför olan Seong Gi-hun, büyük bir nakit ödül şansı için bir dizi çocuk oyunu oynamaya davet edilir. Teklifi kabul ederek bilinmeyen bir yere götürülür ve kendisini benzer büyük borçlara sahip 455 diğer oyuncu arasında bulur. Yeşil renkli eşofman giydirilen oyuncular, Front Man tarafından denetlenen oyunlarla birlikte kırmızı tulumlu maskeli korumalar tarafından her zaman gözetim altında tutulur.

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