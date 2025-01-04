Squid Game 3. sezon yayın tarihi: Netflix’den beklenen tarih! Squid Game yeni sezon ne zaman?

İLK SEZONDA NELER OLDU?

Boşanmış ve borçlu bir şoför olan Seong Gi-hun, büyük bir nakit ödül şansı için bir dizi çocuk oyunu oynamaya davet edilir. Teklifi kabul ederek bilinmeyen bir yere götürülür ve kendisini benzer büyük borçlara sahip 455 diğer oyuncu arasında bulur. Yeşil renkli eşofman giydirilen oyuncular, Front Man tarafından denetlenen oyunlarla birlikte kırmızı tulumlu maskeli korumalar tarafından her zaman gözetim altında tutulur.