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Giriş Tarihi: 07.01.2025 10:21 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:32

Squid Game 3. sezon yayın tarihine dair Netflix'ten paylaşım! Squid Game yeni sezon ne zaman gelecek?

İlk sezonu ile küresel çapta üne kavuşan Netflix dizisi geçtiğimiz günlerde 2. sezonunu yayımladı. 7 bölüm ile hikayeye kaldığı yer den devam eden Squid Game 3. sezon yayın tarihi ile de dizi izleyicisinin gündemindeki yerini aldı. Güney Kore yapımı için platformun yaptığı bir paylaşım kafaları karıştırdı. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman gelecek, 2025'te mi, hangi ay? İşte, yeni sezon hakkında merak edilenler...

Squid Game 3. sezon yayın tarihine dair Netflix’ten paylaşım! Squid Game yeni sezon ne zaman gelecek?

Squid Game 3. sezon tarihi Netflix takviminde takip ediliyor. Oyuncularını dünyaca üne kavuşturan yapım aksiyon ve gerilim dolu bir hikayeye odaklanıyor. Gelecek üçüncü sezonda dünya starlarının da yer alacağı yönündeki iddialar şimdiden konuşulmaya başladı. İşte, Squid Game yeni sezon ne zaman sorusunda detaylar...

Squid Game 3. sezon yayın tarihine dair Netflix’ten paylaşım! Squid Game yeni sezon ne zaman gelecek?

SQUID GAME 2. SEZON İZLENİYOR

Squid Game yeni sezon 7 bölüm olarak Netflix tarafından yayımlandı.

Güney Kore yapımı dizinin sokak oyunlarını tehlikeli hale getiren ilginç bir formatı bulunuyır.

26 Aralık tarihinde yayımlanan yeni sezon ardından gözler 3. parta döndü!

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Squid Game 3. sezon yayın tarihine dair Netflix’ten paylaşım! Squid Game yeni sezon ne zaman gelecek?

SQUID GAME 3. SEZON NE ZAMAN?

3. sezonun 2025 yılı içerisinde geleceği Netflix tarafından duyurulmuştu ancak net yayın tarihi verilmemişti.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Netflix Güney Kore hesabı dizinin yeni sezon tarihini paylaştı ve ardından paylaşımı sildi.

Squid Game 3. sezon yayın tarihine dair Netflix’ten paylaşım! Squid Game yeni sezon ne zaman gelecek?

Buna göre kaldırılan paylaşımda Squid Game 3. sezon yayını tarihi 27 Haziran olarak açıklandı.

Yanlışlıkla yapıldığı düşünen paylaşımdaki tarihin doğru olup olmadığı bilinmiyor.

Squid Game 3. sezon yayın tarihine dair Netflix’ten paylaşım! Squid Game yeni sezon ne zaman gelecek?

DÜNYA STARLARI İLE KONUŞULUYORDU!

Leonardo DiCaprio gibi isimlerin 3. sezonda yer alacağı yönündeki iddialar yapım tarafından yalanlandı. Yeni sezonda nasıl bir hikaye izleneceği henüz bilinmiyor.

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