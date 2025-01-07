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Squid Game 3. sezon yayın tarihine dair Netflix'ten paylaşım! Squid Game yeni sezon ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
10:32
Squid Game 3. sezon yayın tarihine dair Netflix'ten paylaşım! Squid Game yeni sezon ne zaman gelecek?
İlk sezonu ile küresel çapta üne kavuşan Netflix dizisi geçtiğimiz günlerde 2. sezonunu yayımladı. 7 bölüm ile hikayeye kaldığı yer den devam eden Squid Game 3. sezon yayın tarihi ile de dizi izleyicisinin gündemindeki yerini aldı. Güney Kore yapımı için platformun yaptığı bir paylaşım kafaları karıştırdı. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman gelecek, 2025'te mi, hangi ay? İşte, yeni sezon hakkında merak edilenler...