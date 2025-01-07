Squid Game 3. sezon yayın tarihine dair Netflix’ten paylaşım! Squid Game yeni sezon ne zaman gelecek?

Squid Game 3. sezon tarihi Netflix takviminde takip ediliyor. Oyuncularını dünyaca üne kavuşturan yapım aksiyon ve gerilim dolu bir hikayeye odaklanıyor. Gelecek üçüncü sezonda dünya starlarının da yer alacağı yönündeki iddialar şimdiden konuşulmaya başladı. İşte, Squid Game yeni sezon ne zaman sorusunda detaylar...